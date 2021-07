Se billedserie Humlebæk Havn er bare lidt af det, der gør området omkring Gammel Strandvej enestående, mener Claus Hjort Frederiksen, der lader op til, at oppositionen for alvor kan udfordre statsminister Mette Frederiksen (S) til efteråret.

Claus Hjort Frederiksen: Mette Frederiksen skal ikke spille mod et fælles, borgerligt projekt

Hvis det går, som Claus Hjort Frederiksen (V) håber, får Danmark ved næste Folketingsvalg en borgerlig regering, hvor han ikke selv er spidsfigur. Men for at nå derhen skal man droppe den naive forestilling om et fælles, borgerligt projekt. Og så er der en særlig konstellation, man efterhånden er nødt til at tale om.

Fra sin farfars gamle fiskerhus i Gammel Humlebæk nyder Claus Hjort Frederiksen sommeren med sin kone, besøg fra børn og børnebørn og deres to hunde. Ganske tæt på Humlebæk Havn er der alt, man kunne tænke sig. Vand, skov, kulturseværdigheder og en konsensus om at bevare tingene, som de er, på Gammel Strandvej.

- Den største attraktion her er, at det er en lille by, der bliver bevaret, som den er. Folk, der flytter ind, flytter ind i en tradition for at bevare, og det accepterer de. Det er selve ånden i gamle Humlebæk, siger Claus Hjort Frederiksen.

Huset har han boet i siden 1973, hvor han overtog det med sin hustru. Tidligere var det hans farfars, der købte det efter Anden Verdenskrig i kraft af sin profession som ålefisker. Den danske stat solgte nemlig ejendomme fra Krogerup Gods. I aftalen lå også, at husene udadtil ikke må ændres.

- Og der er begyndt at komme et fællesskab, som der ellers ikke har været. Tidligere har der været et naturligt arbejdsfællesskab, som nu er ved at blive godt erstattet af sociale sammenkomster, siger Claus Hjort Frederiksen og uddyber:

- Man kan næsten ikke forlange mere af et område. Og så synes jeg, at Humlebæk Havn har kvaliteter. Vi har et værft, som er en aktiv arbejdsplads. Det er jo dejligt, at det ikke bare er en almindelig lystbådhavn.

Han er netop i gang med at vise havnen frem, før to forbipasserende, der bor i området kommer forbi. »Det er jo de stærke kvinder, der arbejder for de lokale,« bemærker Claus Hjort Frederiksen, da de to kvinder er i færd med at ordne tilgroelse fra vejen ned til vandet. De er ledsaget af to hunde, der hurtigt søger mod Claus Hjort Frederiksen. Men som en af kvinderne bemærker, går det da ikke, at han bliver fotograferet med så små hunde, modsat Claus Hjort Frederiksens egne, Frida og Maxi, som er noget større, men som dog er udmattede af sommervarmen og har fået lov at blive oppe i huset og hvile, idet havnen skal vises frem.

Snart tilbage til normalen Hvile på laurbærrene kan blå blok til gengæld ikke, hvis der skal gives modspil til Mette Frederiksen, der har været altoverskyggende i tilstedeværelse og popularitet under coronaen. Men for Claus Hjort Frederiksen er det forventningen, at der vil være normale politiske tilstande ved Folketingets åbning den 2. oktober. Og frem mod her kræver en værdig modstand til den siddende regering, at borgerlige partier forsøger at finde fælles fodfæste i enkelte sager frem for en forkromet salgstale om en blok, der samlet giver igen.

- Der har været en naiv diskussion om, at nu skulle de borgerlige partier fremlægge et fælles projekt. Sådan fungerer virkeligheden ikke, for hvert parti har jo sine sager. Nye Borgerlige gik blandt andet til valg på at afskaffe konventioner, hvilket en borgerlig regering aldrig ville kunne. Hvis man så skulle fremlægge et fælles projekt, skulle de fravige nogle af deres mærkesager. Sådan fungerer det ikke i oppositionen, siger Claus Hjort Frederiksen og tilføjer:

Det, der gør, vi kan vinde næste gang, bliver, når de konkrete sager opstår, for eksempel når Mette Frederiksen til august skal fremsætte finanslov. Så skal borgerlige finde fælles fodslag. Det startede med den nye epidemilov, hvor der var borgerligt fodslag om at sikre borgernes integritet, der ellers blev tromlet. Det er på den måde, vi opbygger alternativer. Ikke ved, man skulle have et fælles program.

Skifter den siddende regering til en blå ved næste folketingsvalg, bliver det nok ikke med Claus Hjort Frederiksen som spidsfigur, fortæller han.

De gamle partier Til Frederiksborg Amts Avis har han tidligere med et glimt i øjet sagt, at han er i sin bedste alder ved næste folketingsvalg, hvis man også kigger mod USA. Men selvom han stiller op, klinger det ikke af deciderede ministerambitioner, hvis Claus Hjort Frederiksen skulle komme med et bud på sin egen rolle i en ny, borgerlig regering.

- Nu er jeg flydt 73. Jeg skal ikke være spidsfigur i de kommende mange år. Men jeg skal meget gerne kunne yde mit bidrag til at Venstre får indflydelse.

Men du har også før sagt, at du ikke ville have problemer med Søren Pape som statsminister?

- Ikke spor. Det vigtigste er at få en borgerlig regering. Men jeg vil kæmpe for, at den ledes af Jakob Ellemann, men falder resultatet ud anderledes, må vi jo kigge på det, siger Claus Hjort Frederiksen og uddyber:

- Det, vi frygtede sidst, var, at man fik et uregerligt folketing. Og hvis Folketinget ikke er operationsdueligt på den måde, at der ikke er en rød blok, som har flertal, og en blå blok, der er en kakofoni af forskellige synspunkter, går jeg i sådan en situation også ind for, at så må de gamle partier træde sammen. Men det er svært at forholde sig teoretisk til sådan en situation.

Lars Løkke Rasmussen foreslog i valgkampen en SV-regering. Kristian Jensen var også ude at sige efterfølgende, at det er midterpartierne, der burde lave reformer sammen, og Jakob Ellemann-Jensen er det forgangne år blevet kritiseret for at rose regeringen for meget. Frem mod næste folketingsvalg kan I i Venstre vel ikke undlade at tale om sådan en situation?

- Nej, men der bliver meningsmålingerne også mere sandsynlige ad vejen. Ting kan ske hurtigt, og jo nærmere vi kommer valgdagen, jo mere sikkert kan man danne sig et overblik over sandsynligt resultat. Se flere billeder ved at klikke på billedet øverst i artiklen.

Claus Hjort Frederiksen Claus Hjort Frederiksen er folketingsmedlem for Venstre og valgt i Rudersdalkredsen, hvor han genopstiller til næste folketingsvalg.

Han har været beskæftigelsesminister under Anders Fogh Rasmussen fra 2001 til 2009, hvor han efterfølgende blev finansminister i Lars Løkke Rasmussens regering.

Foruden atter at være finansminister i Lars Løkke Rasmussens 2. regering var 73-årige Claus Hjort Frederiksen forsvarsminister fra 2016 til 2019.