Cirkelhus-center fordobler biltrafik på vejstrækning

Forvaltning forventer en negativ C02-effekt ved ny bydel, fremgår af sag om vejadgang til det omdiskuterede FORMAT-projektet.

Fredensborg - 16. august 2021

Det er ikke altid nemt for politikerne at kombinere klimahensyn med vækst- og erhvervshensyn.

Sådan ser det i alle tilfælde ud til at gøre sig gældende med det stort anlagt butiks- og boligprojekt Kokkedal Bymidte Syd eller FORMAT ved Cirkelhuset tæt på motorvejen. Et projekt med blandt andet 26.000 kvadratmeter detailhandel, 23.000 kvadratmeter boliger svarende til 200 boliger og privatskolen NGG.

På mødet i aften skal medlemmerne By-. Plan- og Miljøudvalget nemlig tage stilling til et lokalplanforslag og kommuneplantillæg for projektet samt et forslag om udformningen af vejadgangen.

Hvad angår vejadgangen, så kommer den til at ske fra Christianshusvej og videre ud på Usserød Kongevej. I den forbindelse indstiller forvaltningen i Administrationen, at der bliver indgået en udbygningsaftale med selskabet bag FORMAT-projektet, som betyder, at selskabet betaler alle omkostninger ved et nyt lysreguleret kryds.

Selskabet har nemlig allerede erklæret sig klar til at betale de fulde omkostninger i forbindelse med vejadgangen.

Der bliver da også god brug for en ombygning, kan man læse af forvaltningens sagsfremstilling.

- Når FORMAT er etableret, bliver trafikken på Christianshusvej mere end fordoblet, hedder det. Den øgede trafik får også negative effekter på Usserød Kongevej.

Allerede problemer - I det nuværende signalregulerede kryds Egedalsvej / Usserød Kongevej er der med den nuværende trafik kapacitetsproblemer i spidstimen, og de bliver forværret af den øgede trafik til og fra FORMAT, kan man læse i sagsfremstillingen.

Det er derfor nødvendigt at forlænge svingbanerne, og der bør etableres separate højre- og venstresvingbaner fra Christianshusvej samt et nyt fodgængerfelt på Christianshusvej. Derudover skal afstribningen i krydset opdateres, så det er i overensstemmelse med ændringen til signalanlæg.

I konsulentfirmaet COWIS miljøvurdering af projektet, som også er vedlagt dagsordenen til udvalgsmødet, kan man læse nærmere om trafikbelastningen.

- Det nye byområde vil generere mellem 4.500 og 6.000 nye bilture pr. døgn. Hertil skal lægges trafik til eksisterende funktioner, som opretholdes. Den samlede biltrafik ind og ud af området vurderes derfor at være i størrelsesordenen 5.500 til 7.000 biler pr. døgn i begge retninger tilsammen, fremgår det af miljøvurderingen.

Vil ikke fastsætte negativ CO2-effekt

Men hvad med C02-effekten? For en fordobling af biltrafikken på vejen som konsekvens af projektet, der i øvrigt ikke kan siges at være anlagt direkte stationsnært, kan vel ikke være godt for C02-udslippet.

Administrationen vurderer da også i sagsfremstillingen følgende:

- På nuværende tidspunkt må det antages, at den øgede trafikmængde vil medføre en vis CO2-vækst. Det bør dog vurderes samlet og ikke i denne separate sag, og herved hentydes der til det samlede projekt, og man måske kan antage, at kunderne i butikkerne måske ellers havde taget bilen en længere vej for at besøge en butik.

Der findes i sagsfremstillingen ellers en fast kommunal »smiley-ordning« med fem forskellige kategorier af CO2-påvirkninger. Men selve vejprojektet er ikke placeret i nogen af kategorierne.

Hvis forslagene til lokalplan, kommuneplantillæg og vejudbygningsaftale bliver godkendt på udvalgsmødet skal de endeligt godkendes i Byrådet og derefter sendes i offentlig høring inden en endelig vedtagelse.

