To huller ned mod lejligheden i underetagen. Er der brandsikret på undersiden? Charlotte Kock Mogensen tvivler, for der er røggener i skaktrummet.

Charlottes guide til Domea: Sådan finder I de huller, som I ikke må overse

Tag en lille person med. I skal nemlig huske skaktrummene bag hjørneskabene, lyder Charlotte Kock Mogensens guide til Domea. I morgen, onsdag, skal 20 lejligheder tjekkes med deltagelse af uvildig brandrådgiver fra DBI.

Fredensborg - 15. juni 2021 kl. 04:57 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Skal, skal ikke? Charlotte Kock Mogensen tøvede for nylig, da hun så opslaget fra Humlebæk Boligselskab med instruktioner til beboerne.

Onsdag i denne uge skal 20 lejligheder tjekkes for huller i brandcellerne. Hvis der findes fejl, bliver de udbedret med det samme, og beboerne skal gøre klar ved at rydde langs vægge til naboerne.

Desuden skal køleskabene måske også tømmes, står der i opslaget. Men hvorfor ikke et fokus på hjørneskabene?, tænkte Charlotte Kock Mogensen, der nu har tjekket hjørneskabene hos fire bekendte og dermed dækket en 4-værelses lejlighed, en 3-værelses lejlighed og to gange 2-værelses lejligheder.

- Skaktrummene strækker sig et langt stykke inde bag køkkenerne, og der er meget lidt plads. Jeg er usikker på, om Humlebæk Boligselskab og Domea ved, at man kan komme ind i et skaktrum via hjørneskabene. Der er ikke meget plads, men man kan godt komme ind, forklarer Charlotte Kock Mogensen og tilføjer, at det første sted var panelet inde i hjørneskabet løst, og hun kunne se et hul så stort, at hun kunne føre en hånd ind i hullet til naboens lejlighed.

- Det er i den lejlighed, hvor en beboer to gange har klaget til Servicecentret og haft besøg, der konkluderede, at alt var som det skulle være - og 2. gang blev der sagt til hende, at »kvinder er også mere sarte end mænd«, fortæller Charlotte Kock Mogensen.

Sådan gør I - og det finder I Alle fire steder er der problemer med huller mellem enten etager eller de enkelte lejemål, og derfor kommer Charlotte Kock Mogensen nu med denne guide til hurtigt at finde byggesjusket.

1. Husk at tjekke skaktrummet bag hjørneskabene.

2. Vær opmærksom på at pladsen er trang for en fuldvoksen mand - der skal en spinkel person til at komme derind.

Ja, det var vist det. Charlotte Kock Mogensens guide til Humlebæk Boligselskab og Domea er også udtryk for, at mange af beboerne har mistet tålmodigheden med og tilliden til boligselskabets evne til at håndtere sagen. Det skyldes også, at en lejlighed blev renoveret efter en brand tilbage i 2017, og det fremgår af en nyere redegørelse fra en uafhængig elektriker, at der allerede dengang blev konstateret huller i brandcellerne - både ved paneler og installationsskakter.

I løbet af den seneste uge har Charlotte Kock Mogensen via hjørneskabe fundet:

For nylig viste Charlotte Kock Mogensen, hvordan man med en spartel let kan finde hullerne bag fodpanelerne. I mange måneder afviste Humlebæk Boligselskab eksistensen af sådanne huller.

A.: Huller om rørene ned til underboen og huller om to nyere elkabler.

B.: Stor åbning ind til naboens køkken.

C.: Åbent hul til naboen og hul til underboen, hvor der kan indføres en pind i 78 centimeters længde.

D.: Et hul til naboens køkken, hvor der kan indføres en tommestok i 132 centimeters længde.

Elkabler er nye En del af kommentarerne fra KHS Arkitekter, Einar Kornerup og Humlebæk Boligselskab har kredset om, hvorvidt hullerne i væggene og etageadskillelserne er nye huller eller huller fra dengang, hvor boligblokkene blev opført i 1970'erne.

Charlotte Kock Mogensen er ikke ekspert, men hun vurderer alligevel, at håndværkere i 2014-2015 har været i skaktrummene for i al fald at trække elkabler, og de er heller ikke brandtætnet efter gældende krav, vurderer hun.

Og hvad vil hun sige, hvis inspektionsholdet har brug for hendes viden onsdag i Enebærhaven?

- De skal være velkomne til at ringe og spørge mig, men det tror jeg såmænd ikke, at de er interesserede i. Hvem vil have en irriterende gammel beboer med rundt? Desuden har de jo en med fra DBI, der kan sådan noget, og hvis bare de husker at tjekke inde bag hjørneskabene, behøver de ikke besøge mange lejligheder - så har de fundet ud af, hvor slemt det er, siger Charlotte Kock Mogensen.

Sagen i stikor Frederiksborg Amts Avis skrev onsdag den 12. maj de første artikler byggesjusk i Enebærhaven i Humlebæk.

Charlotte Kock Mogensen fandt for et halvt år siden de første huller fra sin lejlighed ind til andre lejemål på samme etage og andre etager. n Hullerne var skjult bag fodpaneler og kabelskinner i plastik. De værste fejl er dokumenteret i et notat fra et elektrikerfirma sendt til Domea.

Domea/Humlebæk Boligselskab oplyste i maj måned, at der er foretaget et tjek af i alt 12 lejemål uden fund af samme fejl som i Charlotte Kock Mogensens lejlighed. Kvalitetstjekket af de 12 lejemål er umiddelbart ikke dokumenteret med en ekstern rapport.

Sagen er meldt til Fredensborg Kommune i november og i maj måned. Den seneste anmeldelse har fået kommunen til at stille krav om gennemgang af foreløbig 20 lejligheder.

En ekspert i brandsikkerhed har over for Frederiksborg Amts Avis vurderet, at billederne fra Enebærhaven viser klare brud på de nuværende regler for brandsikkerhed.

KHS Arkitekter var totalrådgiver på renoveringen i årene 2014-2015, og Einar Kornerup var hovedentreprenør.

