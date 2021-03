Artiklen: Charlotte nåede kun at have åbent i tre uger før coronanedlukning

I november kunne Charlotte Renner for første gang slå dørene op til sin nye tøjbutik Life'n'Living på Strandvejen i Humlebæk.

Her har hun indrettet en butik med tøj, kjoler, og puder, der er syet om af aflagte indiske sarikjoler.

"Det er min veninde, der har fået ideen til tøjet og designer det. Det er gamle indiske sarier, der bliver syet om så de får et skandinavisk snit," forklarer hun og fortsætter:

"Ideen er, at der bliver givet et bånd videre fra kvinde til kvinde," siger hun.

"Der ligger en sjov historie i, at andre kvinder tidligere har båret dem og sikkert haft en fest i dem. Det er jo noget kvinderne typisk får i forbindelse med højtider," tilføjer hun.

"Det er unikaer, så der er jo ikke to der er ens. Og det kan vi kvinder jo godt li'," siger hun

Charlotte Renner bor i Fredensborg med sin mand og to børn. Hun har en fortid som stewardesse og har fløjet jorden rundt.

Efter hun kom tilbage til Danmark, har hun arbejdet i eventbranchen med bryllupper og konfirmationer, men nu har hun altså åbnet sin egen butik i Humlebæk. Og det var ikke noget hun tænkte over længe.

"Jeg spurgte min veninde, om hun ikke ville åbne en butik i vores område, og så sagde hun, at det nemmeste i verden er at åbne en butik," siger hun.

"Det var i efterårsferien, og så tænkte jeg lidt over det, og beslutningen blev truffet i løbet af to dage," siger hun og tilføjer:

"Jeg nåede kun at have åbent i tre uger, så måtte jeg lukke igen. Og nu har jeg haft butikken lukket i tre måneder," siger hun.

"Det har da været hårdt, også mest fordi jeg ikke har været omfattet af nogle hjælpepakker. Men nu er butikken altså åben igen - So far, so good!," siger hun.