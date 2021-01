Det er endnu uklart, hvad der skal ske med den gamle bygning ved Niverødgården. Foto: Allan Nørregaard

Charlotte Bie: Overvejer skolebygnings fremtid

Selvom det er endnu uklart, hvad der skal ske med den gamle bygning ved Niverødgården, så er skoleleder Charlotte Bie fortrøstningsfuld

Fredensborg - 28. januar 2021

Mandag blev ansøgningen om at udvide Per Gyrum Skolen ved Niverødgården endelig afvist i byrådet. Under behandlingen måtte skoleleder Charlotte Bie (LA) logge af det virtuelle møde, da hun er inhabil i sagen. Per Gyrum Skolen har længe haft et ønsket om at samle eleverne ved Niverødgården og havde derfor søgt om lov til at udvide med en ny bygning. Men selv om sagen blev afvist er Charlotte Bie fuld af fortrøstning:

"Det jeg tager med mig fra byrådsmødet er, at der er en politisk velvilje for at samle skolen ved Nivå Skole Nord. Og det vigtigste for mig lige nu, er, at få samlet eleverne," siger hun.

I stedet vil hun nu samle eleverne ved Niverødgården.

"Jeg har tre tegninger til den nye skole, og jeg har ingen præferencer. Det handler om, hvad der glider hurtigst igennem, forvaltningen. Alle tegninger er helt enkle uden nogen krumspring, i form at kviste eller andet der kræver særbehandling for at få igennem. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvad der kan lade sig gøre, så vi kan få samlet eleverne hurtigst muligt," siger hun.

Bygningen ved Niverødgården Charlotte Bie ved dog endnu ikke, hvad der skal ske med skolebygningen ved Niverødgården.

"Vi har jo bygget hele skolen op omkring den bygning. Selve byningen er jo også blevet renoveret for et flere millioner eksempelvis med brandsikring af gulvene," siger hun og fortsætter:

"Og vi har indført nogle traditioner, hvor vi samles ved træet i haven, når der er særlige begivenheder," tilføjer hun.

Købt med en byggeret "Ejendommen blev jo købt i 2015 med en byggeret og det formål at der skulle være skole. Og vi har hele vejen igennem været i tæt kontakt og konstruktiv dialog med Fredensborg Kommune for at finde ud af hvad vi måtte og hvordan vi skulle gøre. Men hvis vi ikke kan bruge bygningen som skole, så er det jo op til ejeren at finde ud af, hvad der så skal ske," siger hun og tilføjer:

"Vi kan jo opsige lejekontrakten, og så er det op til ejeren at finde ud af, hvad der så skal ske. Bygningen blev jo købt med en byggeret på op til 2300 kvadratmeter, og det var også afspejlet i prisen, men om det bliver boliger eller hvad det gør, det er op til ejeren," siger hun.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen er indstillet på at finde en løsning, men siger:

"Det er jo en sag, hvor der både skal tages hensyn til skolen og til naboerne. Og der må vi konstatere, at naboerne føler sig generet af skolen," siger han og tilføjer:

"Vi er åbne for at gå i dialog med skolen om at udvide ved Nivå Skole Nord. Og vi er åbne for dialog med skolen om, hvad der skal ske med skolebygningen ved Niverødgården," siger han.