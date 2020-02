Orkestret, Stefang. Rasmussen og dirigenten har allerede spillet for fulde huse i Hillerød og Helsinge og glæder sig til også at underholde i Den Gamle Biograf.

Champagnekoncert med byorkester og syngende folkehelt

Det bliver et par festlige timer, når Fredensborg Byorkester spiller op til sin traditionelle champagnekoncert i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, Jernbanegade 4 i Fredensborg.

Det sker søndag den 16. februar klokken 15.00 Under ledelse af orkestrets faste dirigent Jacob Sørensen. Publikum kan glæde sig til skønne toner fra USA, Østrig, England og Danmark.

I år kan publikum opleve en ganske særlig konferencier og solist: Tidligere luftkaptajn i SAS, Stefan G. Rasmussen. Han blev folkehelt, da han i 1991 nødlandede Dana Viking ved Stockholm og alle ombordværende overlevede. Hvad kun få ved er, at lige siden han var fem år har Stefan elsket at synge, og han lærte faget af sin moster, som var professionel sangerinde. Han har også spillet på trompet og saxofon og haft eget orkester. Og taget professionel sangundervisning.

Mens musikken bruser og byder på en musikalsk oplevelse i to dele, bydes der i pausen på brus fra et glas champagne og lidt snacks. Billetter á 80 kroner inklusiv et glas i pausen kan købes på www.fredensborgbio.dk, www.fredensborgbyorkester.dk, i Fredensborg Boghandel og ved indgangen på dagen, hvor dørene åbnes klokken 14.30.