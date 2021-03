Efter flere måneders intensivt politiarbejde slog politiet til med anholdelser flere steder på samme tid. Det skete onsdag - torsdag blev tre mænd varetægtsfængslet for kup af champagne for over 3,8 millioner kroner. Arkivfoto

Champagne-kup: Nummerplader, kameraer og sund fornuft førte til anholdelser

Der er noget om efterforskningen, som politikommissær Henrik Sejer ikke vil fortælle af hensyn til den videre efterforskning.

Men han løfter alligevel sløret for nogle af de ting, som gav politiet afgørende spor i sagen, hvor der blev stjålet champagne for 3,8 millioner kroner fra Fine Wines i Kokkedal. For det første var meget iøjnefaldende, at bruddet i murstensvæggen ind til vinlageret var så præcist udført. Der var stort set kun det ene sted, hvor det var muligt at lave et hul uden at ødelægge noget eller aktivere en alarm, oplyser Henrik Sejer.