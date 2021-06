Se billedserie Lillesøster Katrine fik æren og opgaven med at sætte huen på storesøster Caroline Berthou, som blev årets første student fra NGG. Caroline kommer fra Fredensborg. Foto: Fred Jacobsen

Caroline blev den første: Det har været så svært

Lillesøster Katrine satte huen på Carline Berthou fra Fredensborg, årets første student fra NGG

Fredensborg - 21. juni 2021 kl. 11:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Ude eller inde? Det var et af de store spørgsmål på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) her til morgen. Hvor skulle man tage imod Caroline eller Magnus, der forventeligt ville være de første til at få huen på.

Den nyudklækkede rektor Thomas Thrane løb frem og tilbage i skolens indgang, hvor børn med dannebrogsflag, forældre, søskende, bedsteforældre og andet godtfolk stod klar med roser og bobler, og ud for at tjekke de dråber, der begyndte at falde fra junihimlens grå skyer.

Pavillonerne var stillet op for at gennemføre huepåsætningen udenfor - og det blev beslutningen: Rektor Thrane mente ikke, at det regnede nok. Så alle blev 'beordret' ud for at hylde de første studenter.

Masser af usikkerhed Caroline Berthou fra Fredensborg var den første, der i sin hvide kjole og den traditionelle røde rose svøbt i cellofan bevægede sig igennem det flagsvingende espalier af NGG-elever.

Og hun fik huen sat på af lillesøster Katrine og glæder sig nu til at nyde studenterlivet. Det har der ikke været så meget af i det forgangne skoleår for den 19-årige.

"Især i anden halvdel af året har det været svært at finde motivationen. Vi vidste ikke, hvad vi måtte og ikke måtte. Der var en masse usikkerhed, og det sociale manglede. Det var så svært," fortæller Caroline.

Studier i anden række Glæden er derfor ekstra stor nu, fordi der åbner sig nye perspektiver.

"I første omgang tænker jeg på at tage et sabbatår og komme ud at rejse og opleve nye kulturer. Så måske universitetet bagefter, men det kommer i anden række," lyder fra den nybagte NGG-student.