Byrådsmedlem trækker sig: Bliver løsgænger

"Efter gårdsdagen opstillingsmøde i Fredensborg Lokalforening har jeg besluttet ikke at genopstille for DF!", skriver hun i en pressemeddelelse og trækker sig dermed Dansk Folkeparti.

"Jeg er af den overbevisning, at kandidater skal have lige muligheder og interesse for at yde en indsats ved at føre valgkamp, da det bør være de personlige stemmer der afgør om en kandidat kommer i byrådet. Dette er en demokratisk og fair proces som praktiseres i de fleste partiforeninger," siger hun.