Byrådsmedlem samler underskrifter efter fyring

Carsten Bo Nielsen (V) har samlet 573 underskrifter i protest over at Irmas butikschef i Humlebæk Stig Christensen er blevet fyret

Fyringen kommer som en del af et nyt koncept, som COOP er ved at rulle ud i hele koncernen, forklarer topchef Kræn Østergaard Nielsen i en pressemeddelelse.

»Som kundeejet virksomhed skal vi være de bedste til at lytte til kunderne og bedst til at leve op til deres ønsker«, lød det fra COOP i torsdags.

"Jeg kan huske, da Stig blev indsat for 18 år siden, og han er personificeringen af en god kunde-service-købmand. Så jeg var lige så chokeret som alle andre faste kunder, da COOP meldte det her ud i torsdags," siger han.

Ret til at protestere

"COOP er en medlemsejet virksomhed, men vi har valgt en ledelse, og jeg anerkender, at det er ledelsens ret at hyre og fyre. Det ændrer dog ikke ved, at vi som kunder og medlemmer har ret til at protestere imod en beslutning, som vi finder skadelig for vor lokale butik og vor lyst til at handle i den," siger han og tilføjer: