Byrådskandidat: Én fortælling fastholder beboerne i utryghed

Hver gang det bliver nævnt, at Islandshøjparken/Nivåhøj er utrygt, vil folk opleve det sådan, mener byrådskandidat for de konservative Mikael Rasmussen.

I årevis har der gået rygter og fortællinger om ubehageligheder i Islandshøjparken/Nivåhøj. Det ved Mikael Rasmussen, byrådskandidat for de konservative. Han har boet i området i otte år, og han anfægter ikke, at historierne er opstået af en grund. Han kender godt til den række af uheldige, kriminelle episoder, som før i tiden udspillede sig netop her.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her