En del af Humlebæk Bymidte set fra luften. Nederst ses KulturStationen. Foto: Fredensborg KOmmune

Byrådet vil høre din mening om planerne for Humlebæk Bymidte

Torsdag den 9. september inviterer byrådet til borgermøde om planerne for Humlebæk Bymidte

Fredensborg - 19. august 2021 kl. 19:30 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Først var det Nivå, så Kokkedal og nu er turen kommet til Humlebæk. Planerne for den kommende bymidte i Humlebæk er på tegnebrættet.

I den forbindelse er byrådet med borgmester Thomas Lykke Pedersen interesseret i at høre borgernes mening.

"Vi har en dejlig bymidte i Humlebæk, som både det aktive handelsliv og foreningsliv bidrager forbilledligt til. Men vi må også se i øjnene, at der er brug for, at vi tænker nyt, hvis bymidten fremover skal stå sig godt i konkurrencen med de andre byer og samtidig være rammen om et aktivt og trygt byliv. Jeg ser derfor frem til at se og gå i dialog om forslaget til den strategiske helhedsplan, der jo skal være afsættet for bymidtens udvikling mange år frem", siger han i en pressemeddelelse.

Bæredygtig balance Han suppleres af formand for Plan, miljø og klimaudvalget Lars Simonsen (R).

"Det er vores klare mål, at vi udvikler Humlebæks bymidte med respekt for en god og bæredygtig balance mellem nye boliger, kulturlivet, butikker og erhverv. Og at udviklingen sker med behørig respekt for Humlebæks identitet og eksisterende kvaliteter - som bl.a. er relativt lave bygninger, en bevarelse og brug af stationsbygningen, stærke lokale fællesskaber, god tilgængelighed og samtidig nær kontakt til det grønne," siger han og tilføjer:

"Det er med andre ord en svær og kompleks opgave, vi her står med - og derfor håber jeg også, at mange borgere fortsat vil involvere sig, så vi får et så solidt grundlag under bymidtens udvikling som muligt", siger Lars Simonsen.

Fire temaer På borgermødet vil kommunens rådgivere og centerets ejere fremlægge forslaget til helhedsplanen og skitser der viser den mulige fremtidige udvikling af Humlebæk centeret

Mødedeltagerne får herefter mulighed for at drøfte og debattere fire temaer i grupper:

- Bibliotek/kulturhus

- Byrum og landskab

- Tilgængelighed og forbindelser

- Butikker og boliger

Borgermødet den 9. september bliver kl. 18-20.30 og afholdes i eller ved KulturStationen.

Alle er velkomne til at komme og deltage i dialogen, men af hensyn til planlægning og forplejning opfordrer vi alle interesserede til at tilmelde sig til eva@fredensborg.dk

Efter planerne er præsenteret og drøftet på borgermødet, skal forslaget til helhedsplan behandles af byrådet.