Byrådet mener, at støjvolden er for voldsom, og har bedt ansøger om at sende en ny. Det er motorvejen længst til højre. Illustration: Fredensborg Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Byrådet om kæmpe stutteri ved motorvejen: Støjvold skal være mindre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådet om kæmpe stutteri ved motorvejen: Støjvold skal være mindre

Planerne om et nyt stutteri ved motorvejen gik ikke glat i gennem, for byrådet afviste støjvolden i sin nuværende form og bad samtidig ansøger om at gå i dialog med forvaltningen og sende en ny

Fredensborg - 05. maj 2021 kl. 06:21 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Selvom et flertal var positive, så gik planerne om et stort internatonalt stutteri på 5764 kvadratmeter ved Langstrupvej ved motorvejen dog ikke glat igennem, da byrådet i sidste uge behandlede sagen. Selvom modstanderne af planerne, der talte De Radikale, Enhedslisten og SF, var undertal, så fulgte resten af byrådet indstillingen fra forvaltningen. Det betyder, at de nuværende planer for støjvolden, blev afvist, men samtidig bad byrådet ansøger om at gå i dialog med forvaltningen og udarbejde en ny.

Ifølge sagsfremstillingen er det Gråkjær Erhverv, der på vegne af ejeren Dyresten ved Nils Jansson, har søgt om at opføre et stutteri på ejendommen, Langstrupvej 45, med 'træningsfaciliteter til 40 heste'. Her er 'visionen at etablere et topmoderne stutteri med en international profil' med blandt andet en hestestald, en ridehal, med et samlet areal på 5.764 m2. Samtidig skal der langs motorvejen opføres en 450 meter lang støjvold med en højde på 3-4 meter.

I den forudgående debat på byrådsmødet i sidste uge lagde formand for Plan-, miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R), ud:

"Vi støtter ikke, at der skal være stutteri i området, der er karakteriseret ved at være et bølgende landskab, og et område med særlig naturværdi," sagde han og tilføjede:

"Vi mener ikke, at man bare kan bygge stort, bare fordi man er ude på landet. Vi skal passe på vores natur - Med hensyn til jordvolden, så siger vi nej," lød det.

Lars Simonsen fik opbakning fra Hanne Berg (SF):

"Grunden til, at vi er modstandere af det er, at det ligger i et område, der har særlig landskabelig værdi med særlige værdifulde landskaber. Når vi har skrevet det i vores kommuneplan, så skal vi være tro mod det," sagde hun.

En af de hesterigeste kommuner Planerne fik derimod opbakning fra Ulla Hardy-Hansen (K):

"Vi befinder os i én af landets mest hesterigeste kommuner, og heste er ét af de væsentligste erhverv på landet," sagde hun og tilføjede, at der længe har været snak om, at Fredensborg skal være et 'hestemekka'. Beliggenheden er også helt rigtigt, mener Ulla Hardy-Hansen.

Også Socialdemokratiets Louise Mehnke støttede projektet.

"Hvis vi ikke skal have et stort stutteri på landet, hvor skal det så ligge," spurgte hun.

Løsgænger Freja Brabæk Kristensen fik ordet:

"Selvfølgelig skal vi have et internationalt stutteri i Fredensborg Kommune. Hvad skal udviklingen være i landzonen, hvis vi ikke skal have et stutteri?," spurgte hun.

Sagen sendt til afstemning Herefter blev sagen sendt til afstemning. De fem der stemte imod mener, at det ligger i et område med landskabelig værdi, herunder større sammenhængende landskaber, hvor beskyttelse af landskaber og kulturværdier skal prioriteres højt. Det var: Kristian Hegaard (R), Lars Simonsen (R), Bettina Bové (R), Bjørn Svensson (Enhl.) og Hanne Berg (SF).

De andre 22 der stemte for: Thomas Lykke Pedersen (S), Per Frost Henriksen (S), Hans Nissen (S), Charlotte Sander (S), Ergin Øzer (S), Carsten Nielsen (S), Cømert Sonsuz (S), Pia Bødtker (S), Bo Hilsted (S), Louise Mehnke (S), Flemming Rømer (DF), Freja Brabæk Kristensen (løsgænger), Charlotte Bie (LA), Ulla Hardy Hansen (K), Thomas von Jessen (K), Carsten Bo Nielsen (V), Lars Egedal (V), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V), Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V) og Thomas Elgaard (V).