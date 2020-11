Den nuværende »magtelite« i byrådet havde børn på skolerne og var i 40'erne eller 50'erne, og de sidder stort set stadig på de samme poster. Det sikrer de resultater, som borgerne nu nyder godt af, fastslår borgmester Thomas Lykke Pedersen. Her præsentationen af planerne for den nye skole ved Vilhelmsro, et billede der nu er 10 år gammelt. Bagerst med bolden står Per Frost Henriksen.

Artiklen: Byrådet kæmper for at holde sig ung med de unge

Byrådet kæmper for at holde sig ung med de unge

Hvad er gennemsnitsalderen i byrådet? Ja, kære læser - De kender svaret, da det står et par linjer oppe i teksten, men borgmester Thomas Lykke Pedersen kendte ikke tallet mandag ved middagstid. Naturligvis slog han en skraldlatter op, for han ved godt, at byrådet består af erfarne kræfter - han har trods alt kendte mange af dem i ganske mange år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her