Byrådssalen vil stå tom, når byrådet mødes til informationsmøde torsdag. Mødet finder sted i rådhuskælderen med tre meters afstand mellem bordene. Foto: Allan Nørregaard

Byrådet indkaldt til møde på torsdag

Fredensborg - 17. marts 2020 kl. 13:04 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag er 27 byrådsmedlemmer indkaldt til informationsmøde på rådhuset, og borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) understreger, at der er taget forholdsregler for at undgå smitterisiko. Politikerne kommer til at sidde med tre meters afstand, og derfor er byrådssalen denne torsdag flyttet ned i rådhuskælderen.

- Vi følger KL’s retningslinjer for politiske møder, og der har været et ønske fra flere byrådsmedlemmer om, at de får en orientering om nødpasning, ældreområdet og det tekniske område. Hvis man som byrådsmedlem ikke har lyst til at deltage, kan man melde afbud, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

- Min holdning er, at vi skal udskyde alle udvalgsmøder indtil efter påskeferien for at se, om det hele ikke peaker op til påske. Det håber jeg, men vi ved det jo ikke, og der kan også være ting, som vi skal beslutte. KL’s anbefaling er, at kommunerne holder byrådsmøderne, og det vil så være den 30. marts, siger Thomas Lykke Pedersen og tilføjer, at det vil kommunen i så fald forsøge at løse på en måde, der sikrer offentlighed.

I et demokratisk system er det nemlig kun byrådet, der kan tage de vigtige beslutninger, og det foregår i åbenhed i et demokrati. - Vi træder på jomfruelig jord i disse uger, fordi vi ikke har prøvet en sådan situation før nu, og vi vil selvfølgelig komme til at begå fejl, selvom vi gør vores bedste, og jeg opfordrer til, at vi står sammen i denne tid, tilføjer borgmester Thomas Lykke Pedersen.

