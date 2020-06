16 år i byrådet, 14 år som udvalgsformand for planområdet, intet fravær fra byrådsmøderne og nu også med et ridderkors.

Byrådet har fået endnu en ridder

Fredensborg - 02. juni 2020 kl. 16:15 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

16 år i byrådet, ikke et eneste afbud til byrådsmøderne, og 14 år som formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Lars Simonsen (R) har gjort en stor indsats som folkevalgt, og han er nu det 9. byrådsmedlem, der har fået ridderkorset.

Det blev overrakt af borgmester Thomas Lykke Pedersen på mandagens byrådsmøde, og det var en stolt Lars Simonsen, der modtog det. Han fortæller, at de 16 år ikke i sig selv var nok til, at han kunne få korset.

- Det kan godt være, at det er fordi, jeg er radikal, griner han og fortæller, at kommunen som indstiller blev bedt om at uddybe med yderligere oplysninger, og det blev de mange år som formand og ikke mindst det lave sygefravær.

- Jeg har altid prioriteret det politiske arbejde og byrådsmøderne. Dels har jeg været heldig ikke at blive ramt af sygdom, og jeg har aldrig lagt ferie oven i politiske møder, men jeg mener nu også, at der skal være plads til fravær fra det politiske arbejde. Der kan jo være mange gode grunde, siger Lars Simonsen, der kom ind midt i en byrådsperiode som afløser for Poul Sloth.

To år senere blev han formand for planområdet, og det har han været lige siden. Ofte kan det være komplicerede sager, og Lars Simonsen oplever, at det samme dilemma går igen, sådan grundlæggende:

- Når en borgerne gerne vil bygge en carport, opstår der tit et ønske om mere fleksibilitet. Hvorfor skal reglerne være så strikse? Så kan vi godt som politikere være fleksible, men hvis naboen begynder at protestere, kan naboen med rette sige: I har nogle klare regler, hvorfor overholder I ikke bare dem? Og det er virkelig en balancegang.

Otte politikere har tidligere fået ridderkorset - den tredje klasse af Dannebrogordenen. Navnene er borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og byrådsmedlemmerne Lars Søndergaard (V), Pia Bødtker (S), Ulla Hardy-Hansen (K), Per Frost Henriksen (S), Hans Nissen (S), Carsten Wulff (V) og Tinne Borch Jacobsen (V). De fik ridderkorset i maj sidste år. Lars Simonsens udnævnelse har været kort omtalt på navnesiden for et par uger siden.

