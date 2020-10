Første etape rummer to dagligvarerbutikker, boliger der enkelte steder kan gå op til fire etager og en bebyggelsesprocent på 45. Illustration: Fredensborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Byrådet godkendte ny bymidte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byrådet godkendte ny bymidte

Første etape med to dagligvarebutikker, boliger i op til fire etager og en bebyggelsesprocent på 45 har fået grønt lys i byrådet

Fredensborg - 28. oktober 2020 kl. 06:53 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

NIVÅ Byrådsmedlemmerne klappede mandag aften, da lokalplanen for første etape af Nivå Bymidte blev vedtaget.

Dermed er der givet grønt lys for den erhvervsdrivende fond KFI's andel af bymidten med to dagligvarebutikker og boliger, der enkelte steder kan bygges op til fire etager.

Det glædede formanden for Plan,- miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R), der samtidig slog fast, at byrådet har lyttet til borgerne undervejs i den lange proces.

"Det er en dag vi kan glæde os over. Vi har i en årrække haft den her sag under behandling, men der ligger nu et forslag, hvor der kommer to detailvarebutiker plus en del boliger," sagde han og fortsatte: "Vi har haft en del borgermøder, hvor der var 500 til det største. Vi startede på seks etager og nu er vi på fire, så vi har lyttet," sagde han og tilføjede:

"Der er et stort flertal for, at vi enkelte steder kan gå op til fire etager, og hvis vi vil være sikre på, at det bliver til noget, så beholder vi en bebyggelsesprocent på 45 procent," sagde han.

SF stemte også for Selvom SF som det eneste parti har kæmpet imod fire etager, så blev forslaget også godkendt af Hanne Berg.

Hun citerede en borger, som havde beskrevet forhandlingerne med kommunen som 'at spille med blind makker'.

"Der er ikke en mulighed for at ændre lokalplanen på det her punkt, da kommunen er bundet af aftalen med KFI med en byggeret på 45 procent. Aftalen mellem KFI og kommunen vil skulle genforhandles, hvis KFI ikke får den aftalte byggeret. Det ville medføre en forsinkelse af hele processen. Det ønsker ingen. Derfor stemmer jeg i aften for fire etager," sagde hun.

To store suk Bo Hilsted (S) glædede sig over, at lokalplanen nu er vedtaget, og nævnte det historiske borgermøde i for tre år siden.

"Jeg kan også huske borgermødet i 2017, og jeg kan huske, at der var to gange, hvor de 400-500 fremmødte borgere sukkede. Første gang var, da KFI sagde, at de havde en horisont på 10-15 år, og anden gang var, da KFI sagde, at de ville bygge op i tre-fem etager," sagde han.

Bo Hilsted er enig med Lars Simonsen i, at byggeriet skal være mere varieret med to til fire etager med grønne arealer imellem.

"Hvis vi vil undgå det massive byggeri, så er vi nødt til at have et mere varieret byggeri med boliger og handel," sagde han.

En spøgelsesby Hos de konservative glæder Thomas von Jessen (K) sig over at der er givet grønt lys til første del af bymidten.

"Det er en meget stor dag, hvor vi vedtager lokalplanen for fase et, den del af centeret der ejes af KFI," sagde han.

Thomas von Jessen ridsede udviklingen op.

"Tidligere var det en bymidte, hvor vi samledes til tøndeslagning og til jul, men i dag er det en spøgelsesby," sagde han og tilføjede:

"Men nu får vi sat gang i det hele Man kan mene om KFI hvad man vil. KFI er en pengetank, men det er ikke ulovligt at tjene penge, og det er lykkedes vores forhandlere at få en aftale med KFI, så tak til den forhandlertrup, der har fået det her igennem," sagde han.