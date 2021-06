Se billedserie Sådan kan det nye bibliotek komme til at se ud, og selvom det kun er et udkast, så godkendte byrådet mandag aften forvaltningens idéoplæg. Illustration: Fredensborg Kommune

Byrådet godkendte idéoplæg til nyt bibliotek i Fredensborg

Selvom det bliver næsten dobbelt så stort som planlagt, efter en plan med at sælge lejligheder er faldet til jorden, så godkendte byrådet mandag aften oplægget til det nye bibliotek der er på tegnebrættet

Fredensborg - 22. juni 2021 kl. 09:50 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Bibliotek, sundhedshus, kulturhus, lægeklinik, it-café, mødested, læsecafé og kreative værksteder.

Der er mange ideer og store planer for det kommende bibliotek der er på tegnebrættet i Fredensborg.

Biblioteket bliver næsten dobbelt så stort som planlagt efter en del af planen med at sælge nogle af de mange kvadratmeter fra til lejligheder, er faldet til jorden.

Inden byrådet mandag aften godkendte forvaltningens udkast arbejdede forvaltningen på højtryk for at få økonomien til at hænge sammen. Det fortalte formand for Kulturudvalget Ulla-Hardy Hansen (K) .

"Planen var oprindeligt, at der skulle sælges lejligheder. For når der var så meget havde forvaltningen planer om at sælge nogle af de mange kvadratmeter fra til lejligheder," siger hun til Uge-Nyt og fortsætter:

"Men det kan man ikke på grund af lyset i bygningen. For der ville stort set ikke komme lys i lejligehderne. Og så kan man ligeså godt bruge nogle af de mange kvadratmeter til bibliotek og kulturhus," siger hun og tiflføjer:

"Forvaltningen siger, at de har fundet pengene, og at de nu regner på at få det til at hænge sammen," siger hun.

Tidligere Kiwi-lokale Fredensborg Kommune købte tidligere på året den gamle Kiwibutik i Jernbanegade, og selvom kommunen efter planen først overtager lokalerne til nytår, så er projektet allerede langt fremme på tegnebrættet.

Oprindeligt var planen ellers, at biblioteket skulle flyttes til stueplan, mens der skulle være sundhedshus på første sal. Men nu har forvaltningen udarbejdet et idékatalog, som byrådet blev præsenteret for mandag aften. Selv om det kun er et udkast, så tegner der sig allerede nu et klart billede af hvor stort det nye bibliotek bliver.

Stort set to hele etager Ifølge forvaltningens oplæg bliver biblioteket næsten dobbelt så stort som oprindeligt planlagt og kommer til at brede sig over to hele etager, bortset fra en lille afdeling på første sal, der er reserveret til lægeklinik.

Ialt er projektet vokset med 950 m2. eller hvad der svarer til 77 procent, som der endnu ikke er budgetteret med, fremgår det af sagsfremstillingen.

"Det oprindelige projekt er vokset fra 1.235 m2 til 2181 m2, og der blev ikke taget stilling til det yderligere budget," skriver forvaltningen i sagsfremstillingen.

Oprindeligt er der afsat 72 mio. kr. til projektet, hvoraf de 42 mio. skulle anvendes på biblioteket. Men oven i det kommer 8 mio. kr. til renovering af facaden.

Opbakning til projektet Selvom projektet har fået vokseværk, bakkede alle partier i byrådet op om det nye bibliotek.

Inden debatten i byrådet lagde formand for Kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen (K) ud:

"Det er en genaktivering af hele bylivet i Fredensborg, det er handlen i Jernbanegade og turisterne fra slottet," sagde hun.

Ulla Hardy-Hansen understregede dog, at det kun er et oplæg.

"Det er et meget foreløbigt udkast, men vi er nødt til at have en ramme. Forløbet vil bringe os igennem mange justeringer," sagde hun.

Ekstremt visionært Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) kaldte projektet for ' ekstremt visionært inden han gav ordet videre til Carsten Wulff (V).

"Vi skal bygge fremtidens bibliotek. Noget som også holder om 25 år. Det er utroligt vigtigt, at vi får et så ungt et input som muligt," sagde han.

Inspirationstur Kulturudvalget har tidligere været på besøg i Finlands hovedstad Helsingfors, for få inspiration til det nye bibliotek, og det kan ifølge Carsten Nielsen (S) ses i oplægget "Mange af de tanker er nedfældet i de visioner vi ser. Vi skal med et åbent sind gå ind i det, så vi kan få det bedste bibliotek i Fredensborg Kommune," sagde han.

Et colombus-æg Tinne Borch Jacobsen (V) fik ordet.

"Det vi nu foreslår er et Columbus-æg. Det er en af byens mest trælse bygninger, der nu bliver gjort noget ved," sagde hun og tilføjede:

"Vi får en multifunktionel bygning, Vi får en rå bygning, som vi kan anvende efter behov. Vi får en genstart af Fredensborg Bymidte, som er det vi har brug for," sagde hun.

Bjørn Svensson fra Enhedslisten bakkende op:

"Jeg kan tilslutte mig, at det er Fredensborgs grimmeste bygning," sagde han og tilføjede:

"Vi kan få genskabt noget liv i byen, selvom det er mange millioner der skal bruges. Det er et projekt der sparker liv i Fredensborg," sagde han.