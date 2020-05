Bymidte i ny runde på turbo-møder

Efter et par år med borgerinddragelse og diskusionerne om rammerne for Nivås nye bymidtes lokalplan, begyndte flere politikere at diskutere ændringer og ideer, der ikke var kommet tydelig nok med. Det kan forsinke processen yderligere.

Fredensborg - 27. maj 2020 kl. 16:03 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Økonomiudvalget var der så mange særstandpunkter, at borgmesteren sendte lokalplanen for 1. etape af Nivås nye bymidte forbi fagudvalget. Det giver ekstraordinære møder.

Knap så højt... Mere bæredygtige materialer... Sundhedshus, daginstitutioner, flere parkeringspladser...

Der er mange ønsker til Nivås nye bymidte, hvor lokalplanen for 1. etape er på vej i høring. Planerne er allerede forsinkede, og nu sker det igen, men højest en uge, lover borgmesteren. Derfor holdes der i næste uge en række ekstraordinære møder.

SF's byrådsmedlem Hanne Berg var et af de byrådsmedlemmer, der gerne vil ændre i teksten, inden lokalplanen kommer i høring. Hun er modstander af de byggefelter, der giver mulighed for fire etager, og hun vil have bæredygtige materialer som træ skrevet ind i kombination med tegl og mursten.

- Selvfølgelig skal vi have tegl i en teglværksby, men vi skal også tænke bæredygtighed, siger hun og afviser, at hun kommer med sine synspunkter sent i processen.

For de har jo været flere år med borgerinddragelse og politiske diskussioner. Hvorfor har hun ikke sagt det før? Og der er jo høringsperioden til at komme med yderligere kommentarer?

- Jamen, det har jeg skam også sagt. Og nej, jeg mener ikke, at jeg kan vente til høringsperioden. Vi skal som byråd kunne stå inde for det, vi sender i høring, og det kan nogle gange være svært at ændre efter høringsfasen, siger Hanne Berg.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen afviste på det seneste møde i Økonomiudvalget, at han ville diskutere detaljer i teksten i lokalplanforslaget. Det bliver sagsbehandling, og det skal ske i udvalget, og borgmesteren opfordrer til, at byrådspolitikerne også holder igen med de ønsker, der er til den nye bymidte, eftersom der også er grænser for, hvad der er plads til. Ny plan er, at lokalplanen kommer i høring efter et ekstraordinært byrådsmøde i begyndelsen af juni.

Byrådet godkendte på byrådsmødet mandag aften den strategiske udviklingsplan for Nivås bymidte. Det skete ligeledes med bemærkninger om, at der skal indtænkes bæredygtighed i byggematerialerne for den nye bymidte.