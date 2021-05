På arealet nord for Nivå Centret opføres Plushusene og Teglsøhuse. Borgere tæt på byggepladsen har følt sig generet af støj om natten. Foto: Michelle Køngved

Byggestøj ødelægger nattesøvn: Her går kommunens grænse

Med jævne mellemrum florerer videoer på Facebook, hvor beboere tæt på de nye »Plushusene« og »Teglsøhuse« i Nivå brokker sig over byggestøj til sent ude på natten. Hvis flere tilfælde kan forbindes direkte til bygherren, får den et påbud, garanterer kommunen

Fredensborg - 04. maj 2021 kl. 09:03 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Du har børstet tænder. Lagt dig i seng for at sove. Du har fundet dig til rette, men der er bare lige et problem.

Sådan har virkeligheden været for nogle af de beboere, der bor i nærheden af de hundredvis af boliger, der skal etableres på arealet nord for Nivå Centret syd for en af lergravene i Nivå. En af dem er Michelle Køngved. Hun beskrev tidligere i april på et opslag på Facebook, hvordan hun er generet af byggeriet.

- De var i gang d. 15 april kl. 00.40 med at sætte stillas op, så jeg blev vækket af, at min seng rystede og skulle selv op 04.30 og på arbejde, lød beklagelsen, mens en anden lokalborger skrev, at "det er jo alt fra kl. 23 til kl. 2 eller 3 om natten. Og forleden havde man 'glemt' at slukke alarm eller blinklys på en dumper, der stod direkte op af min lejlighed". Klagerne var skrevet som kommentar til et opslag af Cømert Sonsuz (A), der er næstformand for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og medlem af Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Også mandag i sidste uge var der ifølge Michelle Køngved problemer med støj fra byggepladsen.

- Der har også været tidspunkter, hvor jeg har ringet grædende til kommunen, fordi jeg havde sovet 3 timer og skulle op på 12-timers vagt, siger Michelle Køngved, der til daglig er operatør.

- Det er alt fra klokken 22, 23 og nogle gange halv 3 om natten, de kan finde på at larme derovre. Og i øvrigt blev vi slet ikke informeret om byggeriet, før efter det havde været i gang i en måned, uddyber hun.

Påbud om nødvendigt Christian Mathiasen, der er byggesagsbehandler og faglig koordinator i Team Byg og Erhverv hos Fredensborg Kommune kender udmærket til problematikken, hvor borgere føler sig generet.

- Selvfølgelig er det ikke rimeligt. Men vores tilgang har været at kontakte den anklagede, bygherren, og høre, om det har noget på sig. Jeg har også set nogle af de her videoer ude fra horisonten, og det er vi jo nødt til at forelægge, siger han og uddyber:

- Der har også været eksempler på indbrud ved pladsen og Banedanmark, der har arbejdet på skinnerne om natten, som jo er det eneste tidspunkt, det kan lade sig gøre.

Han understreger, at sagen bliver taget yderst alvorligt hos kommunen, hvor man har gjort bygherre opmærksom på bestemmelserne i "Forskrift for midlertidige bygge-, nedrivnings- og anlægsaktiviteter i kommunen" vedtaget af Byrådet i år 2017, som blandt andet beskriver støj- og arbejdstider i kommunen, hvor det fremgår, at der ikke må støjes efter almindelig arbejdstid.

- Vi har kontakt til bygherre, og dermed er det også os, der kommer efter dem, hvis der er noget, der ikke bliver overholdt. Vi er der jo ikke på tidspunkter, hvor støjen gør sig gældende, men hvis det sker, må vi selvfølgelig sige, at det ikke er godt nok.

Det er ikke Banedanmark... Dog vil det være kommunens miljøafdeling, der om nødvendigt skal udstede et påbud til bygherren, eftersom det i givet fald er miljølovgivningen, der er overtrådt, siger Christian Mathiasen:

- Hvis der kommer flere tilfælde, der kan henvises direkte til bygherren, er jeg ikke i tvivl om, at der vil blive udstedt et egentligt påbud.

Michelle Køngved tvivler på, det vil hjælpe, og at hun har hørt det sidste til støj om natten.

- Selvfølgelig skal de bygge, det er jeg ikke blind for. Bare de ikke gjorde det om natten. Det er det eneste, jeg beder om. Når jeg har filmet, og nogen har stået og gravet ved blokkene, er det jo ikke Banedanmark. De skal af gode grunde have lov at arbejde om natten. Det er bygherren, den er gal med.

- Det er ikke sket sidste gang, det er da helt sikkert bare et spørgsmål om tid. Vi har fået at vide, det først står færdigt i 2022, og det er i forvejen forsinket, siger hun afslutningsvis og tilføjer, at nogle af beboerne i området i øjeblikket undersøger mulighederne for at søge erstatning.