Byfest for 3. gang med megaflot program

Fredensborg - 20. juni 2019

Søs Fenger og Beverly Hills Orchestra spiller til stor byfest i Fredensborg, hvor der er musik, fest og sjov for alle aldersgrupper.

Lørdag den 22. juni er Jernbanegade i Fredensborg en festlig ramme for FredensborgSmukkest, der er synonym med underholdning, lokalt brygget fadøl og fed musik. Det er nu tredje år i træk, at borgerne selv står for at lave en byfest, og forventningen er, at der kommer flere tusinde menensker.

Programmet er helt i top, og formand Jesper Engbo Larnæs er sammen med resten af den frivillige forening FredensborgSmukkest spændt til bristepunktet inden den store dag, fortæller de i en pressemeddelelse.

- Vi er en flok frivillige, som gerne vil skabe mere liv i byen og give folk nogle gode, lokale oplevelser. Derfor holder vi fast i, at byfesten skal være gratis. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi har nogle fantastiske og trofaste sponsorer, som godt kan se pointen i at gøre Fredensborg mere attraktiv for borgerne ved at holde sådan nogle arrangementer som det her, udtaler Jesper Engbo Larnæs, der især glæder sig over, at sponsorerne har gjort det muligt at få et stort navn som Søs Fenger på årets plakat.

- Kan byfesten være med til at skabe noget opmærksomhed om byen og vise det sammenhold, vi har her og samtidig være med til at skabe ekstra omsætning hos butikkerne i gågaden, så er vores mission lykkedes, mener Jesper Engbo Larnæs og understreger, at FredensborgSmukkest ikke får noget økonomisk ud af byfesten - et overskud bliver geninvesteret i nye initiativer.

Ligesom de foregående år vil være et særligt børneområde fra klokken 12 til 18, hvor ungerne blandt andet kan få ansigtsmaling og fiske i andedam. Det koster 30 kroner per næse, men så er alle aktiviteter til gengæld åbne, inklusive børneløb og flødebollemaskine.

Ved børneområdet findes også årets amerikanske lotteri, som byens handlende har doneret flotte præmier til. På scenen vil hiphop-bandet HipSomHap, som de fleste børn kender, fyre op under publikum fra klokken 15.30 og senere får vi besøg af Søs Fenger, inden Beverly Hills Orchestra lukker festen med syng-med-hits og feststemning klokken 22.

Indimellem vil der være fællessang med Sangcenter Nordsjælland, ballet og lokale bands.

Der er gratis adgang til byfesten, og alle er velkommen. Det hele foregår i Fredensborg gågade lørdag den 22. juni 2019 klokken 12-22.

For at kaste ekstra lys på de sponsorer, der gør det hele muligt, har foreningen opsat en stor sponsorvæg i gågaden. Den er løbende blevet fyldt med sponsorernes logoer og reklamerer på den måde for de virksomheder, der støtter byfesten.