Byens mænd rykker

Gennem partnerskabet med Naturstyrelsen har kommunen god erfaring med sundhedsfremme i naturen. Med naturen som ramme bliver sundhed også naturvejledning, samvær, sammenhold, bevægelse og gode oplevelser, som appellerer til en bredere del af befolkningen end dem der i forvejen er fysisk aktive.

Fredensborg - 11. november 2019 kl. 08:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Fredensborg Kommune er godt 56 pct. af de voksne mænd moderat til svært overvægtige. I disse uger er 23 mænd derfor ved at trimme deres livsstil. Målet er at blive både sundere, få mere energi og at holde de gode vaner, når forløbet slutter. Det er Gang i Fredensborg, partnerskabet mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland, der med en donation på 120.000 kr. fra TrygFonden er ved at undersøge, hvordan man kan inspirere de mandlige borgere til en sundere kost og til at få mere bevægelse i hverdagen ved at bruge naturen.

Udover den store andel af overvægtige mænd i kommunen, er 63 procent af mændene stillesiddende i mere end otte timer om dagen, og 30 procent bevæger sig ikke de anbefalede 30 minutter om dagen. Hvis man ikke allerede har type 2-diabetes, hjertekarsygdomme eller muskelskeletsygdomme, så er det faktorer, som øger risikoen væsentligt for at udvikle sygdommene.

Fredensborg Kommune har derfor med inspiration fra Helsingør Kommune og tv-programmet "Rigtige Mænd" givet 23 mænd mulighed for et 12 ugers forløb, hvor de får vejledning til at omlægge deres livsstil og at bruge naturen til at få mere fysisk aktivitet ind i hverdagen. Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

- Vores stillesiddende hverdag og overvægt er en udfordring for samfundet, og her i kommunen ser vi også konsekvenserne i antallet af borgere med livsstilsygdomme. Derfor fik vi idéen til at tilbyde et forløb til mænd, som typisk er dem, der er svære at nå, når det gælder sundhedstiltag. Deltagerne har hver især større eller mindre fysiske udfordringer, men fælles for dem er, at de er motiverede for at ændre deres vaner og gøre noget godt for helbredet. Nu kan de gøre det i fællesskab med andre og hjælpe hinanden med at holde motivationen oppe, fortæller Anne-Lene Haarklou Hansen, projektleder i Fredensborg Kommune.

Det er en blandet gruppe mænd - der er både pensionister, ledere, konsulenter og personer uden for arbejdsmarkedet. De mødes 20 gange på 12 uger og får vejledning i fysisk træning, sund kost, og hvordan man kan bruge naturen til at få oplevelser, der gavner både fysikken og det mentale overskud. Udover det får deltagerne også hjælp fra en coach til at holde fast i den livsstilændring, som de er i gang med. Alle aktiviteter foregår udendørs - også når der skal kokkereres sunde måltider, som tilberedes over bål.