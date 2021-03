Byen med kun ét supermarked: 2. etape skal planlægges til sommer

Skitsen her viser helhedsplanen for begge etaper. I løbet af sommeren kommer lokalplanen for 2. etape, fortæller borgmesteren efter at have undersøgt status i sagen.

I løbet af sommeren kommer der øget klarhed over næste etape af Nivås nye bymidte, lover borgmesteren.

Fredensborg - 14. marts 2021

Hvad venter KFI på?, spurgte byrådsmedlemmet Pia Bødtker (S) for nylig i Frederiksborg Amts Avis, og KFI har som ejere af centret svaret, at projektet er i en fase med forhandlinger.

Det bliver ikke KFI, der skal stå for selve boligbyggeriet - den del skal en investor stå for. Nivås nye bymidte har høj prioritet hos KFI, men borgerne i Nivå kan også notere sig, at KFI ikke har haft en investor stående sulten klar på sidelinjen, parat til at bygge efter den lokalplan, der blev vedtaget i januar.

I Nivå venter borgerne således stadig på et supermarked, der ikke jævnligt har udsolgt af basale fødevarer, når det er blevet fyraften. Netto er i øjeblikket eneste dagligvarebutik i hele Nivå, og opførelsen af en ny Netto og en Rema 1000 er en del af 1. etape af Nivås nye bymidte.

Men er der ro og en vis forudsigelighed i 2. etape, som først og fremmest får Fredensborg Kommune som drivkraft? Ja, bestemt, lyder svaret fra borgmester Thomas Lykke Pedersen.

- I februar har Plan, Miljø- og Klimaudvalget besluttet, at lokalplanen for 2. etape skal laves allerede i år. Vores plan er at skolen opføres fra 2023 og forventes indviet til skoleårets start 2025/26. Byggeriet af svømmehallen forventes at kunne påbegyndes i 2024 og forventes at kunne indvies i løbet af 2026, skriver borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i et skriftligt svar til Frederiksborg Amts Avis, der har spurgt ind til en tidsmæssig status for 2. etape af Nivås bymidte.

Brug for boliger Før sit svar ønskede borgmesteren lige at tjekke op på nogle ting for at sikre, at han ikke mundtligt i et for hurtigt svar fik givet et upræcist billede.

- Vi igangsætter derfor lokalplanarbejdet for anden etape af udviklingen af bymidten til sommer. Med den lokalplan vil vi kunne fortælle borgerne mere om bl.a. hvilken skole de kan se frem til og hvor mange boliger der kommer i fremtiden i bymidten. - Boligspørgsmålet ser jeg særligt frem til fordi vi har den her omvendte situation i dag, hvor bymidten er det eneste sted i Nivå, der ikke ligger boliger i dag. Så vi har brug for nogle beboere, der vil bo dejlig centralt tæt på alt og samtidig hjælpe os med at kaste øjne på vores bymidte om aftenen, uddyber Thomas Lykke Pedersen i mailen.

Men hvor solid er opbakningen til de afgørende elementer af den plan - altså skolebyggeriet, fornyelsen af biblioteket som kulturhus og svømmehallen?

- Vi er på sporet rent planmæssigt, men vi skal selvfølgelig diskutere højder og udformning i den lokalplan for etape 2, der snart kommer. Det vil overraske mig meget, hvis der er partier, der bakker ud af den overordnede plan, som vi har for at samle Nivå Skole i bymidten, for det er vedtaget af et enigt byråd, tilføjer Thomas Lykke Pedersen i en mundtlig uddybning, og han har også tidligere understreget, at svømmehallen nu er i finansieret i budgettet i overslagsårene.

Sagen i stikord Da Spar lukkede i Nivå Centret i maj 2017, var det et hårdt slag for centret.

Et år senere havde Fakta og Matas meldt ud, at deres to butikker også lukkede.

Matas fortalte åbent, at lukningen af Spar havde afbrudt kundestrømmen, men at de Nivå på sigt har et kundegrundlag. Udviklingsprojektet for bymidten var stadig så meget i proces, at en lukning var uundgåelig.

Nu er status, at KFI som ejer af størstedelen af området har fået en lokalplan, der give rmulighed for to supermarkeder, butikker og boliger oven på butikkerne i en 1. etape af Nivås nye bymidte.

KFI er endnu ikke klar til at præsentere et konkret projekt, angiveligt fordi investorerne ikke er helt på plads.

Dagens artikler handler om, hvordan borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og Venstres spidskandidat Lars Søndergaard (V) ser status i sagen.