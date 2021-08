Se billedserie Høstfesten på græsmarkerne ved Nivå Centret var et tilløbsstykke og en festlig afslutning på en aktiv dag i Nivå, hvor de fleste af byens foreninger var på gaden som en del af Nivådagen. Foto: David Kahr Foto: DAVID KAHR

Byen, hvor de høster kartofler og fællesskab

800 kilo høstede kartofler blev lørdag et billede på de fællesskaber, som borgerne i Nivå har sået de seneste år - og nu flittigt høster af.

29. august 2021

En stor del af de 30 sorter af kartofler blev kogt og rørt sammen til en suppe, der lørdag eftermiddag blev serveret ved Nivå Centret. Det kan man smile lidt af, for hvor blev mangfoldigheden af? Ja, den var ikke at se i gryden, men den var til gengæld at finde blandt de par hundrede mennesker, som afsluttede Nivådagen med at deltage i høstfesten. Den var arrangeret af Nivaagaards Malerisamling med praktisk hjælp fra drengene fra Mind Your Own Business.

Når kartoflerne denne sommer skulle hyppes, er det sket med stor og bred opbakning fra skolebørn og voksne, og det var en glad og travl Michelin-kok Christian Puglisi, der talte om glæden ved at se noget gro og senere spise det i et fællesskab.

På den måde blev kartoffelmarken lidt af et kunststykke. Ikke at det er en kunst at lægge en kartoffel i jorden, men det er trods alt sjældent, at e landmand kan samle så mange mennesker, når høsten er i hus.

Og ja, der er også høstgudstjenester i kirkerne med frokost og kaffe bagefter, men lige netop denne lørdag i Nivå havde mange af deltagerne haft kartoflernes jord på egne fingre.

Det har de også haft i det årelange fællesskab i lergravene og på engen nord for lergravene, og ved ringovnen i Nivå er de frivillige heller ikke bange for at tage fat. Lørdag var nemlig Nivås dag, forstået på den måde, at der var lagt en rute rundt i hele det aktive bysamfund.

I timerne fra klokken 10.00 til 15.00 kunne man gå rundt for at hilse på foreninger og frivillige, der alle er med til at skabe liv. Vejret var ikke det bedste, men mange gik turen, og der var god tid til at snakke med de enkelte foreninger, udveksle ideer, melde sig ind - og få ideer til de fællesskaber, som kan opsøges i de kommende uger.