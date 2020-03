Corona-krisen rammer butikkerne hårdt, selvom mange stadig er åbne i Jernbanegade i Fredensborg. Her er politiet ude for at se, om butikkerne overholder kravene til, at der skal være afstand mellem kunderne. Foto: Kenn Thomsen

Butikker slipper for dækningsafgift – den udskydes

To gange om året bliver butikker og erhvervsdrivende afkrævet en dækningsafgift, der er en kommunal skat for at drive virksomhed i kommunen.

Næste gang kommer der imidlertid ingen regning i virksomhedernes E-boks i Fredensborg Kommune. Den udskydes til næste år, har Økonomiudvalget i enighed besluttet. Venstre var det første parti til offentligt at sige, at det vil være en god ide, og forslaget var da også på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde mandag, da det udspringer af en anbefaling fra KL.