Butikker opsagt? Dyb politisk frustration over bygherre bag ny bymidte

Dele af byrådet er i oprør over de vilkår, som KFI giver Nivå Centrets få velfungerede butikker. Det har karakter af udsmidning, og det er aftalebrud, lyder det.

Fredensborg - 08. juni 2021 kl. 06:06 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Grønthandleren og tøjbutikkerne Frk. Himmelblå og Sidney er tre butikker i Nivå Centret, der stadig er velfungerende. Nu svirrer rygterne! De er praktisk blevet smidt på porten, og fra siderne strømmer advokater til for at hjælpe butikkerne med den sag, som KFI på papiret meget vel kan tabe.

Alligevel kan det være en god forretning for KFI samlet set, fordi det mindsker udgifterne til at genhuse butikkerne, når Nivå Centret skal genskabes med en 1. etape med to nye dagligvarebutikker, butikker og boliger.

Når KFI vel at mærke indgår en aftale med en investor.

Hvad sker der? Det er svært at få et præcist overblik over, fordi butikkerne selv ikke ønsker at udtale sig i øjeblikket. Imidlertid er sagen kommet til politikernes kendskab, og SF's Hanne Berg er ved at samle de byrådspolitikere, der er valgt i Nivå. De skal mødes i Nivå Centret på torsdag den 10. juni klokken 16.00, og alle er velkomne - også borgere og byrådsmedlemmer, der ikke er valgt i Nivå.

- Vi er nødt til at samle os i en fælles kamp, på tværs af partierne. Det er vigtigt, at det ikke bare bliver ét partis kamp. Vi må holde KFI op på, at de skal bevare det handelsliv, der trods alt stadig er i Nivå Centret. Vi vil med byudviklingen i Nivå skabe en levende bymidte. Det er simpelthen en del af den aftale, som KFI har lavet med kommunen, og i det budskab må borgmesteren være vores talerør. Derfor er han selvfølgelig også inviteret, forklarer Hanne Berg (SF) og tilføjer:

- Når vi på byrådsmøder og udvalgsmøder har diskuteret sagen om den nye lokalplan for Nivå Centret, har vi hele tiden hørt et løfte om, at de eksisterende butikker skal med over i det nye center. Ellers ødelægger vi jo fra begyndelsen det handelsliv, som vi vil bevare og styrke, konstaterer Hanne Berg.

På KFI's nåde Det socialdemokratiske byrådsmedlem Pia Bødtker har længe skrevet læserbreve, hvor hun har spurgt KFI, hvornår der sker noget i Nivå Centret. Hun er absolut heller ikke imponeret over en af landets største erhvervsdrivende fonde, der nu i et halvt år har haft en vedtaget lokalplan til at sætte spaden i jorden og bygge 1. etape af et nyt center med to dagligvarebutikker, butikker til udvalgsvarer og boliger i højden.

- Jeg støtter fuldt op om protesten og kravet om, at der nu må ske noget med Nivå Centret, og at KFI skal opføre sig ordentligt. Den eneste grund til, at jeg har holdt mig lidt tilbage, er et møde på rådhuset den 30. maj med KFI. Vi er blevet fuldstændigt afhængig af KFI, der jo ender med at bestemme, hvordan vi skal leve og bo i Nivå, og hvor vi kan handle. - Det er nærmest tragisk, at der er plantet en kartoffelmark nær centret, men når vi handler ind om eftermiddagen, er der udsolgt af kartofler i Netto, siger Pia Bødtker med henvisning til, at borgerne i Nivå i mange år kun har haft en underdimensioneret Netto at handle i - og derfor er hylderne ofte tomme ud på eftermiddagen.

- Man tager sig jo til hovedet! Vi har brug for andet end bare det - vi har brug for et KFI, der også sikrer en bymidte i Nivå, hvor vi kan købe en skjorte eller et par strømper i god kvalitet, siger byrådsmedlemmet Pia Bødtker (S), der også bor i Nivå og deltager i torsdagens møde i Nivå Centret klokken 16.00.

Thomas von Jessen er også oprørt over de seneste nyheder om KFI's krav til de eksisterende butikker.

- Det er grundtanken og ånden i vores samarbejde med KFI, der nu er på spil. Vi har sat det bedste hold til forhandlingerne med KFI - kommunaldirektøren og borgmesteren, og det er simpelthen udtryk for aftalebrud, når KFI ikke holder deres del af den aftale, siger han, fordi det hele tiden har ligget som en forudsætning for Nivås nye bymidte, at det eksisterende handelsliv skulle sikres i et nyt center.

I yderste konsekvens... Omvendt er den del bare svær at skrive ind i en lokalplan eller en aftaletekst om den komplicerede rokade af ejerforholdene, som kommunen og KFI først skulle forhandle på plads. Det erkender Thomas von Jessen, men det dæmper ikke vreden:

- Jeg kunne sagtens bruge mere grimme ord til at udtrykke, hvad jeg mener, men det vil ikke være salonfæhig i en avis som Frederiksborg Amts Avis. For jeg er vred. Rigtig vred, siger Thomas von Jessen (K), der efter et par tilløb konstaterer, at i yderste konsekvens kan en kommune jo blive efterladt med ekspropriation som det eneste redskab, hvis en ejer af et jordstykke gennemtrumfer en udvikling, som er imod almenvellets interesse og de politiske ønsker.

Det lykkedes ikke i går Frederiksborg Amts Avis at træffe KFI for en kommentar.

