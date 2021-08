I weekenden tog byrådet hul på årets budgetforhandlinger efter et indledende seminar, hvor forvaltningen fremlagde kommunens økonomiske situation. Arkivfoto: Peter Mailand

Budgetforhandlinger: Fredensborg Kommune skal spare 25 mio. kr.

Det er især beskæftigelsesområdet der fortsat er ramt af følgerne af Covid-19, og det specialiserede socialområde, hvor flere børn søger hjælp

Selvom Fredensborg Kommune har en kassebeholdning på 300 mio. kr. så skal der skæres 25 mio. kr. på kommunens serviceudgifter.

Det står klart efter byrådet i weekenden tog hul på årets budgetforhandlinger.

Hvert år i august og september forhandler byrådet næste års budget. Det sker på baggrund af en række økonomiske analyser og prognoser, som administrationen har udarbejdet for at give politikerne et solidt beslutningsgrundlag. Sådan foregår det også i år, forklarer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S):

"Vi har fået et godt materiale, som tydeligt viser hvor vi står. Og vi står godt! Vi har et af de højeste serviceniveauer i landet. Hvis man tager højde for borgernes demografiske og socioøkonomiske sammensætning, så ligger vores serviceudgifter faktisk næsten 10 % (svarende til 178 mio. kr.) over landsgennemsnittet. Dertil kommer, at kommunens økonomiske fundament aldrig har været mere solidt. Men selv om kassebeholdningen i dag er på 300 mio. kr. og kommunens gæld er afdraget om to år, så er der alligevel en del økonomiske udfordringer, som vi skal håndtere i disse budgetforhandlinger", siger han i en pressemeddelelse.

Håber på et bredt forlig Det er især beskæftigelsesområdet der fortsat er ramt af følgerne af coronanedlukningerne, og det specialiserede socialområde, hvor flere børn søger hjælp, forklarer Thomas Lykke Pedersen.

"Den primære udfordring er, at skal overholde den økonomiske ramme for vores serviceudgifter, som følger af den årlige aftale om kommunernes økonomi mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Her taler vi om et beløb i størrelsesordenen 25 mio. kr. som vi skal nedbringe vores serviceudgifter med for at overholde rammen.

I lighed med landets øvrige kommuner er vi også udfordret af stigende udgifter på især beskæftigelsesområdet, som fortsat er ramt af konsekvenser af Covid-19, samt udviklingen på det specialiserede socialområde, hvor især flere børn har brug for særlig støtte.

Så ja, der er udfordringer. Men de er til at overskue. Jeg tror og håber derfor, at vi gennem forhandlingerne finder et godt resultat, så vi de kommende år kan fortsætte den gode udvikling i hele kommunen, som vi har søsat. Jeg håber derfor, at vi kan opnå et bredt budgetforlig, hvor alle partier ligesom sidste år er med til at tage ansvar for kommunens udvikling", lyder det fra borgmesteren.