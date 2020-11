Der er brug for, at de unge ændrer adfærd for at begrænse smitten. Fredensborgs borgmester har nu skrevet direkte til alle forældre med skolebørn.

Send til din ven. X Artiklen: Brev til alle forældre: Borgmester i opråb til de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brev til alle forældre: Borgmester i opråb til de unge

Fredensborg - 16. november 2020 kl. 05:34 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

De unge driver smitten op i Fredensborg Kommune, der nu ligger som den 13. mest smitteramte kommune.

Smitteopsporingen viser, at de unge smitter hinanden i sociale sammenhænge og i fritiden, i enkelte tilfælde endda efter, at de er blevet hjemsendt til test fra en Coronaramt skoleklasse.

Derfor kommer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) nu med et målrettet opråb til de forældre, der har børn på kommunens skoler.

»Der er ingen, der skal opgive en god og hyggelig hverdag. Men det kan alligevel være, at der er behov for at gøre tingene bare lidt anderledes«, skriver han i brevet, der indeholder en række råd til, hvordan de unge får en hverdag til at hænge sammen.

Rådene handler blandt andet om at huske at spritte computere af, hvis man har udlånt sin computer eller telefon - og frem for alt overholde isolationsreglerne, hvis man venter på en test.

Selvom det fredag kom frem, at Fredensborg Kommunes kommunaldirektør er smittet af Covid-19, er det rent faktuelt en stor andel af unge, der øger smitten. Hvor borgmesteren er meget venlig i sin tone, understreger Hans Bækvang, centerchef for Ældre og Omsorg, at kommunen er kommet til et afgørende punkt i kampen for at inddæmme virussen. Alene den seneste uge er der 71 nye smittede.

- Vi oplever, at det ikke er alle unge, der tager isolationsreglerne alvorligt, og derfor ser vi en smitte brede sig til deres kammerater. Vi er i 2. bølge, og vi er alle trætte af det her, men det er nu, at vi har brug for hjælp fra de unge og deres forældre til at få stoppet smitten. Det skal de gøre for at beskytte sig selv, deres forældre, lærerne og deres arbejdspladser, siger Hans Bækvang, der står for Fredensborg Kommunes Coronaberedskab.