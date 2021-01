Joram: Jeg skal til Nytårsparole hos Nordsjællands Brandvæsen, og vil gerne have en stak billeder af arrangementet til både avis og net.

Brandvæsen tilkaldt: Røg fra krybekælder

Klokken 09.11 torsdag formiddag blev det anmeldt, at der var røgudvikling fra en bolig på Åtoften. Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, hvor brandfolkene fik kontrol over en mindre brand i en krybekælder.

Branden var opstået i forbindelse med en håndværkers arbejde på stedet, og håndværkeren blev i forlængelse af dette sigtet for at have overtrådt beredskabsloven, oplyser Nordsjællands Politi.