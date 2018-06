Brandvæsen greb ind: 48-årig brændte bål tæt på nabos træhus

Danstrup: Fredag eftermiddag tændte en 48-årig mand et bål i en stor tønde med haveaffald på Langerødvej i Danstrup-området uden for Fredensborg.

I denne tørre sommervarme valgte politiet at sende en indsatsleder forbi stedet, og det viste sig at være en god ide, fortæller vagtchef Jan Hedager, Nordsjællands Politi.

- Flammerne var så høje, at indsatslederen gav et påbud om, at bålet skulle slukkes øjeblikkeligt. Det klarede beboeren med en haveslange, oplyser han og opfordrer til, at folk er meget varsomme med at tænde bål og bruge ukrudtsbrændere. Det fremgår ikke af døgnrapporten, om de to naboer talte sammen, inden politiet og brandvæsenet blev involveret.