Den type byggesjusk, der er fundet i Enebærhaven efter en renovering til knap 200 millioner kroner, er netop en af årsagerne til, at reglerne blev skærpet for godt et år siden.

Brandtilsyn blev skærpet efter sjusk

Reglerne for tilsyn med brandvægge blev skærpet for godt et år siden. Årsagen var bl.a. fejl af den type, der er påvist i Enebærhaven i Humlebæk, fortæller eksperter.

Fredensborg - 14. maj 2021 kl. 19:36 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Hvis det viser sig, at Enebærhavens 186 lejligheder i Humlebæk i stort omfang er blevet renoveret uden at lukke huller mellem de enkelte lejemål, er det ikke første gang i danmarkshistorien, at det sker. Den type fejl er blandt andet en af årsagerne til, at reglerne for tilsyn og kontrol af nybyggeri og renoveringer blev skærpet per 1. januar 2020. Nu er der krav om, at brandsikringen skal gennemgås af en certificeret brandrådgiver - både i praksis og på projektplan.

