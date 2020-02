Ideen om at skabe »Fremtidens Læringsmiljøer« bygger på at skabe en helhed for de enkelte skoler - og ikke pille delområder ud af et projekt, der er udviklet i samarbejde over lang tid, mener Torben Kaas, formand for skolebestyrelsen på Kokkedal Skole.

Brandsikkerhed kaster grus i prestigeprojekt til en milliard

Fredensborg - 05. februar 2020 kl. 05:32 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Otte millioner kroner til øget brandsikkerhed kan amputere skoleprojekt til en milliard kroner i Fredensborg Kommune.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

For to et halvt år siden vedtog byrådet i Fredensborg Kommune en ambitiøs 12-årig plan, der betyder investeringer for en milliard kroner i bedre fysiske rammer i folkeskolerne.

Nu risikerer 1. etape af projektet at ende langt fra den succeshistorie, der var planlagt for eleverne på Kokkedal Skole. 35 millioner kroner er ellers afsat, og lærere og elever har været inddraget i processen med at skabe fremtidens læringsmiljøer.

Imidlertid er der kun penge til 75 procent af det planlagte projekt, fordi en uventet budgetpost er dukket op. Der skal bruges otte millioner kroner på at etablere brandsektioner på skolen. Konsekvensen er, at to områder af skolen pilles ud af projektet, fremgår det af en orientering til politikerne. Besparelsen udløser en advarsel fra skolebestyrelsen på Kokkedal Skole:

- Vi synes, at det er meget ærgerligt, at projektet på det her tidspunkt ændrer sig så markant. Vi har haft en lang proces, hvor lærerne og eleverne har været involveret. Der er blevet skabt store forventninger, og nu får vi et decimeret projekt. siger skolebestyrelsens formand, Torben Kaas.

Han advarer mod, at politikerne ikke får den succeshistorie, der skal bære de milliarddyre politiske ambitioner. Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget, ærgrer sig også over den nye udvikling.

- Jeg mener, at vi i denne her sag skal sikre, at vi får en succes helt fra start. Er det ikke vigtigere at fokusere på forandringerne i stedet for at fokusere på, at der er uventet budgetpost? Det synes jeg, men jeg vil stadig ikke love flere penge, før vi har diskuteret sagen politisk, siger Per Frost Henriksen (S) forud for et møde torsdag i Børne- og Skoleudvalget.