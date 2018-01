Borgmesterpartiet vil fejre frivillige

Ved et årligt arrangement skal kommunen fejre de frivillige ledere fra foreningslivet ved et aftenarrangement med spisning, underholdning og eventuelt uddeling af lederprisen, lyder det i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne markere, at vi anerkender den store indsats, frivillige ledere yder. Socialdemokratiet foreslår, at det markeres ved et festligt arrangement med repræsentanter fra foreningerne, hvor der takkes for det store det enorme arbejde, der ydes af frivillige trænere og ledere, udtaler formand for Fritids- og Idrætsudvalget Bo Hilsted (S) på vegne af den Socialdemokratiske byrådsgruppe.