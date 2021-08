Se billedserie Skovgården var tænkt som et flagskib inden for rehabilitering i et nyt plejecenter, hvor der også er et sundhedshus med praktiserende læger. Det er blot kommet dårligt fra start, og det er ikke lykkedes at rette op på problemerne, selvom de grundlæggende har været kendt politisk siden de første uger. Informationerne kom endda fra byrådsmedlemmet Pia Bødtker (S).Foto: Allan Nørregaard

Borgmesteren har læst klagerne: Galt blev til værre, og så kom konsekvensen

Thomas Lykke Pedersen (S) har lært flere ting af sagen om Skovgården. Blandt andet, at man skal lytte til borgerne, fortæller han, inden udvalgsformand Hans Nissen (S) giver sit syn på, hvad han har lært.

Fredensborg - 05. august 2021 kl. 06:38 Af Trine Lønbro og Steffen Slot Kontakt redaktionen

- Vi kan lære, at kommunen er en stor organisation med mange mennesker ansat, og at der hvor, der er mennesker, sker fejl. Når de sker, må vi så tage affære og tage konsekvensen heraf, og det er det, jeg har gjort i den her sag. Desuden kan vi lære, at det er vigtigt at lytte til borgerne, tage deres henvendelser seriøst og reagere på dem straks, svarer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) på spørgsmålet om, hvad han har lært af sagen om Skovgården.

Ifølge hans udsagn blev han bekendt med det stigende antal klager over forholdene på Skovgården, ugen inden han gik på ferie. Her holdt han møde med kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen om forholdene. I dag er det godt fire uger siden, og da han sidste mandag vendte tilbage til borgmesterkontoret, vurderede han, at sagen nu var så omfattende, at han måtte reagere.

- Jeg var klar over, at det var galt, og at vi fik flere og flere klager ind. Galt blev værre. Og det har jeg taget konsekvensen af nu. Vi har lavet en gensidig aftale med Charlotte Dyrby, siger han. Hun fratræder som leder af Skovgården, og nu sker er en opdeling af ledelsesansvaret. Der skal være én leder for selve plejeboligerne, imens ansvaret for hele rehabiliteringsafsnittet - herunder også plejefunktionerne på rehabiliteringsafsnittet - skal samles hos en leder, der også har ansvaret for den samlede rehabilitering og genoptræning i Fredensborg Kommune.

Udfordringerne har været diskuteret længe i social- og seniorudvalget, og Pia Bødtker gjorde allerede i oktober sidste år opmærksom på udfordringerne. Var du bekendt med det?

- Jeg har været bekendt med sagen længe, og jeg må bare sige, at jeg i al min tid i lokalpolitik - og det er immervæk 36 år - aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det er lidt som en hundrededagesregn, og det skal stoppes. Det skal bestemt ikke være sådan, vi behandler vores borgere på plejecentrene i kommunen. Heldigvis har vi mange andre fantastisk gode plejehjem, som vi kan udveksle viden og erfaring med, siger han og tilføjer, at han har læst alle klagerne igennem, og at det hører med til historien, at en del af klagerne skildrer, hvordan forventninger ikke har stemt overens med virkeligheden.

- Det er ikke alle klager, der vidner om forfærdelige forhold. Nogle viser også, at der er nogle forventninger, vi skal være bedre til at få afstemt, siger borgmesteren.

Udvalgsformand har lært tre trin Frederiksborg Amts Avis har også spurgt Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget, hvad han har lært af sagen.

- Jeg har lært, at vi skal sikre, at der hele tiden er et stærkt, ledelsesmæssigt fokus. Jeg har også lært, at kommunikation betyder rigtig meget, og der må vi lytte mere til borgerne. En del af sagerne kunne være undgået, hvis der havde været en bedre dialog med borgerne. Og så har jeg lært, at vi skal have personaledelen fuldstændig på plads, inden vi åbner en ny enhed. Vi har jo tidligere åbnet nye plejeafsnit, men her havde vi rekrutteringsproblemer, der ikke var løst ved åbningen, siger Hans Nissen (S).

- Pia Bødtker skrev til dig i oktober og gjorde dig opmærksom på problemer - omtrent de samme problemer, som Skovgården havde op til sommeren. Hvad gjorde du konkret i oktober sidste år?

- Jeg sender altid sådanne henvendelser videre, så ledelsen på rådhuset kan reagere på dem. Vi har diskuteret Skovgården på hvert eneste formøde, som jeg har haft med forvaltningen, og vi har diskuteret Skovgården på de politiske møder. Det er de redskaber, som vi politisk har. At vi signalerer, at der er politisk bevågenhed på emnet, og vi diskuterer, hvad der kan gøres.

- Skovgården har været diskuteret på stort set hvert eneste Social- og Seniorudvalgsmøde siden oktober. Kan du ikke - som udvalgsformand - gøre noget mere konkret i den periode, udover at signalere at problemerne skal løses?

- Jeg har en forventning om, at når der er politisk bevågenhed på et emne, bliver det løst. Men tiltagene har ikke virket, som de skulle, og det er først sent, at spørgsmålet omkring ledelsesstrukturen er blevet rejst.

- Hvorfor har sagen ikke været på udvalgets dagsorden hver måned eller hver anden måned med en skriftlig status på udfordringer og planer for forbedringer, så offentligheden kan følge med?

- Vi skulle måske have været bedre til at kommunikere omkring Skovgården, så borgerne ikke fik den oplevelse, at vi så igennem fingre med udfordringerne eller ikke reagerede på dem. Men det er ikke sådan, at vi kan sætte hver en klagesag på udvalgets dagsorden, fordi der kan være personfølsomme oplysninger i klagerne. Men under forudsætning af, at klagesagerne ikke kan identificeres til enkelte borgere, vil jeg gerne diskutere den mulighed.

- Hvis en plejecenterleder modtager en klage, skal den så videresendes til rådhuset?

- Nej, det håndterer den enkelte leder.

- Hvordan kan du så vide, at der ikke er langt flere klager - måske 20 eller 30 klager, som kun er sendt til Skovgården? Eller mange klager på andre plejecentre?

- Borgerne ved godt, hvor de skal klage, hvis der ikke sker noget i en sag. Så tager de fat i os politikere eller rådhuset. Vi har modtaget fem-seks klager fra et sted på meget kort tid, og det er meget og kendetegner ikke vores andre plejecentre.

Sagen i stikord Skovgården i Humlebæk er kommunens nye pleje- og rehabiliteringscenter. Det åbnede i oktober måned sidste år og erstatter rehabiliteringsafdelingen på Pilebo.

Den første klage over Skovgårdens pleje og genoptræning kom allerede kort efter åbningen, og det lykkedes kun i perioder at få rettet op på problemerne, der er kulmineret denne sommer.

I en række artikler i juli måned har Frederiksborg Amts Avis skrevet om borgernes oplevelser af forholdene på Skovgården.

Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i anonymiserede udgaver af de klager, der er indsendt fra borgerne. De dokumenterer, at den første klage kom til politisk kendskab i slutningen af oktober måned sidste år.

Dagens artikler ser på det politiske ansvar og stiller spørgsmålet »Hvad kan vi lære af sagen?«.