Borgmesteren har fødselsdag, nå nej, det ikke i dag...

1. Det er muligt at sætte to Piet Hein Flag op i vindueskarmen bag borgmesteren. Flagene, der er på fod, koster 8.000 kroner og måler op til 50 centimeter for Dannebrog og 30 centimeter for de tre andre flag. Bag borgmesteren er også en tv-skærm, der viser afstemningsresultater - flagene kan dog stå i vindueskarmen.

3. I forhallen til byrådssalen kan der også opsættes fire flag på skråstænger, men den løsning er ikke en del af byrådets beslutning fra marts. Dengang stemte et flertal for, at der skulle fire flag op i byrådssalen - hvis det var muligt.

Et forslag fra DF

Debatten kom, fordi DF på landsplan lod deres byrådspolitikere kæmpe for dannebrog i byrådssalene.

Sagen blev behandlet på det virtuelle byrådsmøde i april måned under Corona-nedlukningen, og det endte med, at Dansk Folkeparti stemte imod. Borgmesteren stillede nemlig et kompromisforslag om, at der også skulle opsættes et EU-flag for at vise, at byrådet både er nationalt med et internationalt udsyn.