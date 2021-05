Borgmester vil sende valgkamp ud af byrådet, men så fandt et byrådsmedlem et særligt referat

På det sidste byrådsmøde før valget i 2017 benyttede Radikale Venstre, Socialdemokratiet, DF og det daværende Borgernes Stemme sig af initiativretten til at stille to forslag direkte i byrådssalen. Forslaget gav en god debat - en debat om øget trærejsning blev dog mandag afvist i byrådssalen af selvsamme partier.

Borgmesteren er ømskindet over for politiske forslag, der præsenteres som punkt på et byrådsmøde op mod et valg. Men for fire år siden gjorde borgmesterpartiet og Radikale Venstre akkurat det samme.

Fredensborg - 26. maj 2021 kl. 16:45 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

- For fire år siden var der på byrådsmødet to sager, hvor... Byrådsmedlemmet Carsten Bo Nielsen (V) nåede ikke at få færdiggjort sine sætninger, inden borgmesteren afbrød ham: - Du skal forholde dig til, om sagen skal sendes til behandling i udvalget.

Og ja, det mente Carsten Bo Nielsen faktisk også, at han gjorde i debatten om, hvorvidt byrådet skulle vedtage Venstres forslag om at lægge flere arealer til skovrejsning ind i den kommende revision af kommuneplanen.

Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, var den første til at foreslå, at trærejsning kom til behandling i fagudvalget for blandt andet at vurdere, om det alene skal være skovrejsning eller også aspekter som biodiversitet i valget af træer. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) havde samme holdning og havde skrevet til Venstre med en opfordring til, at der ikke går politik og valgkamp i byrådsmøderne i det næste halve år.

Nå, tilbage til Carsten Bo Nielsen:

- Jeg forholder mig netop til sagen, fordi for fire år siden havde Socialdemokratiet, DF og Borgernes Stemme en sag nummer 149 i byrådssalen, som blev realitetsbehandlet, og sag nummer 150 på samme møde var et forslag fra Radikale Venstre, der også blev behandlet, sagde Carsten Bo Nielsen skyndsomt og satte sig ned igen.

Sæt ind mod banderne Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) understregede, at der ikke sker en forskelsbehandling. Og hvad var det så for sager, der blev behandlet på det allersidste byrådsmøde i 2017 et par uger før valget?

»Fredensborg Kommune tager afstand fra bandekriminalitet, og vil indenfor sine rammer gå målrettet efter at forhindre bander i at etablere sig. Ethvert forsøg på at modvirke kommunens forebyggende og kriminalpræventive indsats overfor unge i Fredensborg Kommune skal derfor modvirkes«, lød forslaget fra Socialdemokratiet, DF og Borgernes Stemme og byrådet besluttede blandt andet at:

»Sanktionsreglerne i lovgivningen skal anvendes maksimalt overfor borgere, der forsøger at modvirke kommunens forebyggende og kriminalpræventive indsats overfor unge i Fredensborg Kommune.«

Kort efter, på samme møde, besluttede byrådet, at »Fredensborg Kommune med inspiration fra Københavns Kommune skal udarbejde en lokal handlingsplan for arbejdet med FN´s 17 verdensmål« for at »understrege pointen om, at man kan tage ansvar globalt ved at handle lokalt«. Denne sag blev dengang taget til efterretning og sendt til behandling i Økonomiudvalget.

Forslaget om bandekriminalitet og forældrepålæg gav i øvrigt en god debat i byrådssalen tilbage i 2017.

I modsætning til diskussioner i fagudvalgene sker en byrådsdebat på et åbent møde, hvor borgerne kan lytte med.