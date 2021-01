Borgmester vil have busløsning, men hvilken?

- Jeg har skrevet til budgetforligskredsen, at vi skal have nogle løsningsforslag med på vores næste møde i budgetforligskredsen den 22. februar. Jeg har en forventning om, at der bliver fundet en løsningen, inden udgangen af året. Det skal være en langsigtet løsning, der fungerer for ansatte, patienter og gæster, og vi skal også have en løsning, der fungerer her og nu. Ja, det vil koste nogle penge, men det må vi finde ud af, siger Thomas Lykke Pedersen.