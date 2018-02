Borgmester vånder sig: Gymnastikhal i kæmpe budgethop

- Gymnastikforeningens ambitionsniveau er vokset for hvert møde, vi har haft med dem, og vi har også andre idrætsgrene i kommunen. Det er selvfølgelig flot, at Nivå Gymnastikforening har haft medlemsfremgang, så de er over 1084 medlemmer, og det tæller med. Men vi er nødt til at blive enige om ambitionsniveauet, og derfor skal vi holde møde i budgetforligskredsen, forklarer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Med budgetforliget i 2016 blev der afsat 22 millioner kroner til et Gymnastikkens Hus. Nivå Gymnastikforening erkender, at nogle af udgiftsoverslagene er kommet til sent i forløbet, men samtidig advarer gymnasterne imod at bygge for småt til den succesfulde gymnastikforening. I øjeblikket kører forældre til gymnasterne til København og Helsinge for at finde træningsfaciliteter. Et ønske om et gymnastikkens hus i Nivå eller Kokkedal er langt fra nyt.