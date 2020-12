Borgmester Thomas Lykke Pedersen har været stigende nervøs for udviklingen især den seneste uge, og han understreger nu alvoren ved at fortælle om sine egne valg for juleaften. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester understreger alvoren: Inviterer ikke sine forældre til jul

Nu er det alvorligt, og borgmestrene må gå forrest for at signalere, at smittekæderne skal brydes. Nu - ellers kan det gå helt galt til jul.

- Vi skulle have haft en temadag om klima i morgen, tirsdag, men den er nu udskudt. Det var ikke et særligt optimistisk virtuelt møde, som vi havde med sundhedsministeren og Søren Brostrøm. Reelt set er der tale om en nedlukning, og det er vigtigt, at vi borgmestre går forrest og signalerer alvoren.

- Derhjemme kommer vi til at sidde tre til jul - jeg forventer ikke at kunne invitere mine forældre, der ellers bor tæt på os i Humlebæk. Vi må passe på hinanden, og det er jo ikke bare mig. Mange står i den afvejning, siger Thomas Lykke Pedersen (S).