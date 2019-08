Tidligere borgmester John Hemming (K) blev onsdag træt af hele tiden at høre, at Trumps aflysning af et statsbesøg er uden fortilfælde. Han husker nemlig et fra 2002... Her er det Georg Bush, der i 2005 lander i slotsparken ved Fredensborg Slot. Foto: Thomas Olsen

Borgmester træt af Trump-dækning: Statbesøg aflyst også i 2002

Fredensborg - 21. august 2019 kl. 15:54 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Invitationen fra Hendes Majestæt Dronningen var sendt ud til borgmester John Hemming, og den store gallamiddag skulle holdes på Fredensborg Slot. Men præsidenten aflyste statsbesøget med kort varsel. Det skete i 2002 og præsidentens navn var Putin.

Onsdag eftermiddag var John Hemming, tidligere borgmester i Fredensborg-Humlebæk Kommune, blevet træt af hele tiden at høre i dagens mediedækningen, at Trumps aflysning af et statsbesøg var uden fortilfælde i Danmark.

- Men det er ikke uden fortilfælde. Putin aflyste et statsbesøg i Danmark i min borgmestertid, fordi der var noget med nogle tjetjenere, som han ikke brød sig om, siger han og fortsætter:

- Jeg kan huske, at det ærgrede mig lidt. Ikke fordi jeg synes om Putin, men fordi han allerede dengang var en markant mand, og jeg havde fået invitationen til dronningens gallamiddag. Han havde næppe brugt tid på at tale meget med mig, så det var nok kun blevet til et håndtryk. Men det havde været interessant at møde ham, husker John Hemming om episoden, der skete tilbage i efteråret 2002 i Anders Fogh Rasmussens regeringstid.

I oktober 2002 skete et stort gidseldrama i Moska, hvor mindst 140 blev dræbt. Kort efter skulle en verdenskonference om Tjetjenien afholdes i København, og det fik først Vladimir Putin til at true med at aflyse statsbesøget, hvis ikke konferencen blev forbudt. Efter krisemøder i den danske regering fastslog udenrigsminister Per Stig Møller (K), at Danmark ikke ville blande sig i en konference, der fandt sted på privat initiativ. Derefter aflyste Putin sit statsbesøg med to ugers varsel.

John Hemming var borgmester i den tidligere Fredensborg-Humlebæk fra 1998 til 2007 og husker adskillige præsidenters statsbesøg, hvor Dronningen var vært på Fredensborg Slot. I 2005 fejrede præsident Georg Bush sin 59 års fødselsdag på slottet, og kommunen gav ham i den anledning en fødselsdagsgave.

- Vi købte en kopi af skulpturen »Den gående, søjlerne og den stående«, der står på Humlebæk Station. Politiken solgte dem i mini-format, og præsidenten blev glad for den. Jeg fik senere tilsendt et håndskrevet brev, hvor han personligt takkede for gaven, husker John Hemming og bemærker, at sikkerhedsforanstaltningerne er enorme, når en amerikansk præsident opholder sig på Fredensborg Slot.

I 1997, året før John Hemming blev borgmester, var Fredensborg rammen om dele af Clintons besøg i Danmark.

- Da Clinton besøgte dronningen på slottet, var Secret Service ved at gå helt op i spånerne, fordi han pludselig fandt på at spadsere ned til Store Kro, hvor alle hans ansatte boede. Han ville lige hilse på...

- Et statsbesøg, hvor Donald Trump kommer til Danmark, vil formentlig koste op mod 200 millioner kroner i udgifter til besøget, tilføjer John Hemming og bemærker stilfærdigt, at de penge nok kan bruges bedre på andre ting.