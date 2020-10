Borgmester Thomas Lykke Pedersen har skrevet til statsminister Mette Frederiksen i håb om at Fredensborg kan blive kommune på beskæftigelsesområdet. Arkivfoto. Foto: Jakob Boserup

Borgmester til Statsministeren: "Vi vil være frikommune"

Thomas Lykke Pedersen håber, at Fredensborg kan blive frikommune på beskæftigelsesområdet og har derfor skrevet til Mette Frederiksen

Fredensborg - 22. oktober 2020

Da statsministeren i sin åbningstale udpegede syv kommuner, som nye frikommuner, så undrede borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) sig over, at Fredensborg Kommune ikke i blandt.

"Det er da lidt underligt, at vi her i Fredensborg har været med i alle tre frikommune-forsøg, som den eneste i landet - og så går de uden om os. De spørger os ikke engang hvilke erfaringer vi har," siger han.

De syv nye frikommuner har fået hvert sit område af de store velfærdsområder og den nye ordning er mere vidtgående, da den giver kommunerne friere rammer.

"Jeg er stor fortaler for at man har de her frikommune forsøg, for jeg mener, at det er en rigtig god idé med de her forsøg. Og vi vi gerne have beskæftigelsesområdet, så nu sender jeg et brev til statsministeren," siger han.

Flere ledige skal i job Derfor har Thomas Lykke Pedersen, skrevet et brev til statsministeren for at gøre opmærksom på kommunens nye ønsker.

"Vi skal have flere ledige i job, og vi skal sikre vores unge en uddannelse. Med dette udgangspunkt mener jeg, at det vil være værdifuldt at etablere en frikommune med fokus på beskæftigelsesområdet - hvor vi langt fra er færdige med at rydde op i unødigt bureaukrati og lovgivning. Som det område, der nok er mest lovreguleret og bundet op af proceskrav, stiller Fredensborg Kommune sig derfor til rådighed som frikommune," skriver borgmesteren.

Påvirkning under corona Thomas Lykke Pedersen fremhæver, at kommunen allerede har været nødt til at tænke ud af boksen på grund af coronarestriktionerne.

"Tiden under corona har vist, at vi i kommunerne har skullet nytænke vores beskæftigelsesindsats og møde borgerne på anden vis. En nyligt gennemført borgerundersøgelse i Fredensborg viste, at der var stor tilfredshed med blandt andet digitale samtaler og møder i det fri. Netop disse nye ideer har givet os blod på tanden til at fortsætte udviklingen - en frikommunestatus vil i denne sammenhæng skabe mulighederne," skriver borgmesteren.

Med i alle tre forsøg Fredensborg Kommune har lang erfaring med at deltage i frikommuneforsøg. I forrige periode fra 2012-2015 indsendte Fredensborg 74 ansøgninger om fritagelse fra love og regler. Fra 2016-2020 har Fredensborg Kommune været en del af frikommune netværket "En borger - en plan".

"Helt tilbage i 1985-89 var daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune frikommune, hvor flere af vores forsøg blev til ny lovgivning," skriver borgmesteren for fortsætter:

"Vi har således som eneste kommune deltaget i samtlige frikommuneforsøgsordninger og kan derfor bidrage med en unik erfaring i at finde nye og innovative løsninger til gavn for alle kommuner, og vi forpligter os gerne på, at der med frihed også følger ansvar for bedre resultater," skriver borgmesteren og fortsætter:

Håber ministeren vil mødes "Jeg mener, at etablering af en frikommune på beskæftigelsesområdet vil styrke regeringens arbejde med nærhedsreformen, og ikke mindst sætte fokus på de borgere, som af forskellige årsager har brug for en hjælpende hånd til at komme i beskæftigelse. Vi har ikke mindst en særlig forpligtelse til, at vores unge ikke bliver tabt i systemet," skriver borgmesteren og tilføjer, at han håber, på at få et møde med statsministeren for at drøfte ideen.