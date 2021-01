Borgmester Thomas Lykke Pedersen er overrasket og skuffet over at testcenteret i Kokkedal nu lukker. Her ses han ved åbningen sammen med områdeleder Harald Kortland fra Falck. Arkivfoto.

Borgmester skuffet: Kæmpe testcenter lukker

Borgmester Thomas Lykke Pedersen kritiserer Region Hovedstaden for at lukke testcenteret i Kokkedal

"Region Hovedstaden har besluttet, at der ikke længere skal være testcenter i Kokkedal. Jeg er meget kritisk overfor den beslutning, da det har stor betydning for vores borgere, at de nemt og hurtigt kan lade sige teste for coronasmitte. Jeg vil derfor kraftigt opfordre regionen til hurtigst muligt at genoverveje den beslutning", siger han.

"Jeg er meget overrasket og skuffet, for vi havde et godt og velfungerende testcenter i Kokkedal. Jeg har selv været et par gange og det har været en kæmpe en succes," siger han til Uge-Nyt.

Brev til Region Hovedstaden

Derfor sendte Thomas Lykke Pedersen onsdag en opfordring til Region Hovedstaden om at genoverveje beslutningen.

"Vi har haft stor succes med Falcks testcenter i Egedalshallen, og det vil være et stort tab for kommunens borgere, at de fremadrettet skal transportere sig til testcentrene uden for kommunen, hvor Helsingør vil være det, der er tættest på," skriver borgmesteren.

Ifølge Thomas Lykke Pedersen har mellem 2000-4000 borgere om ugen ladet sig teste i Egedalshallen. Og de vil fremover få en transport på op til 30 km for for at komme til en hurtigtest.

"Det vidner om, at der er et stort behov for et testcenter i kommunen. Skal kommunens borgere transportere sig til testcenteret i Helsingør vil det på ingen måde fremme den så vigtige strategi om smitteopsporing. Fredensborg Kommune er et geografisk knudepunkt med fem tilgrænsende kommuner, og det vil derfor også for vores nabokommuners borgere være en stor fordel, at et fast testcenter blev placeret i Fredensborg Kommune," skriver borgmesteren.