"Jeg er dybt imponeret over Nivå-borgernes engagement i Nivaagards Malerisamlings initiativ med kartoffelmarken i byen," siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, der selv blev instrueret i at hyppe kartofler. Her ses han i marken med familien Sahan. Pressefoto.

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester hyppede kartofler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester hyppede kartofler

Thomas Lykke Pedersen lagde tirsdag vejen forbi Nivaagaards Kartoffelmark vest for Nivåcenteret

Fredensborg - 16. juni 2021 kl. 14:35 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Efter Nivaagaards Malerisamling først har anskaffet et stykke jord vest for Nivåcenteret og siden har anlagt en kartoffelmark, er arbejdet med at lægge kartoflerne nu gået i gang.

Kartoflerne blev lagt i fællesskab og under stort fremmøde den 27. maj, hvor idemændene bag marken - kokken Christian F. Puglisi og kunstneren Danh Vo - besøgte deres barndomsby for at sætte arbejdet i gang.

Tirsdag lagde borgmester Thomas Lykke Pedersen vejen forbi marken. Borgmesteren tog selv hyppejernet i brug, men kom først og fremmest for at møde de involverede i projektet, der har formået at samle borgere på tværs af Nivås bysamfund i et nyt arbejdsfællesskab.

"Jeg er dybt imponeret over Nivå-borgernes engagement i Nivaagaards Malerisamlings initiativ med kartoffelmarken i byen", siger han i en pressemeddelelse.

Kartoffelmarken er et samarbejde mellem Nivaagaards Malerisamling, Nivå Skole, Nivå Nu, biblioteket og Fredensborg Kommune og er skabt i regi af museets samarbejde med de to internationalt anerkendte navne - kunstneren Danh Vo og kokken Christian F. Puglisi, der begge er vokset op i Nivå.

Møde byens borgere Museumsdirektør Andrea Rygg Karberg fortæller om projektet.

"På Nivaagaards Malerisamling nyder vi ikke kun de gæster, der kommer til museet - vi ønsker også selv at komme ud i byrummet og møde alle borgerne i byen Nivå, som vi er nært historisk forbundet med. Det er ægte samskabelse, vi i øjeblikket oplever i dette succesfulde outreach-projekt, som har vist sig at ramme ind i noget helt essentielt hos meget forskellige mennesker. Vi etablerer et møde mellem generationer på tværs af befolkningsgrupper, hvor mange kommer for at være en del af et fællesskab, som de ikke tidligere har kunnet finde. Arbejdet i marken får borgerne til at dele historier med hinanden om deres liv og opvækst forskellige steder i landet - og i verden. Vi har brug for fællesskab i denne tid, og for at kombinere natur og kultur på nye måder," siger hun i en pressemeddelelse.

Borgere mødes på tværs Med til at passe marken er blandt andet nogle unge kunstambassadører, 0-1 klasse på Nivå Skole, Nivå nu og Fredensborg Kommune.

På kartoffelmarken oplever man mange forskellige borgere, der falder i snak og deler historier med hinanden, oplyser museet.

"En dreng fra første klasse hjalp under den første hypning med at fjerne ødelagte kartofler, som kragerne havde hakket op og spist af. Han knoklede med sine to mindre brødre og blev ved at kredse om, at man burde gøre noget ift. de ødelagte kartofler. Han nåede frem til, at et fugleskræmsel ville være godt. Sammen med sin bedstemor og brødre forlod han marken, og to timer senere var han tilbage med med det flotteste skræmsel, lavet hjemme hos bedstemoren. Han placerede det stolt i jorden," fremgår det af meddelelsen.