Borgmester har kendt til dårlig rengøring af deletoiletter siden november

Det varede to år at bygge Skovgårdens pleje og rehabiliteringscenter. Hvor lang tid tager det at få et rehabiliteringsafsnit, hvor der ikke er klager over plejen, rengøringen og genoptræningen? Og har politikerne sat de rette rammer eller skal der justeres i bevillinger og rengøringsniveau? Der arbejdes på højtryk, fastslår borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

I midten af november skrev en borger en lang klage til borgmesteren, der i klagen blandt andet blev gjort opmærksom på mangelfuld rengøring af deletoiletterne på Skovgården. Et sygehus gør deletoiletter rene mindst to gange dagligt.

»Desuden skal det påpeges, at der godt kunne gå 2-3 dage uden at der blev tømt affaldskurv, gjort rent og vasket gulv. Igen ikke særlig hygiejnisk«. Sådan skrev en borger til borgmesteren i midten af november måned sidste år om deletoiletterne på Skovgården, som han var dybt frustreret over. Et andet sted stod der: »Med hensyn til rengøring på stuen, skal det nævnes, at der sporadisk blev gjort rent 1 gang i de 3 uger jeg opholdt mig der«. Navnet er Hans Henrik Bærentsen, og da han begyndte at læse om Skovgårdens problemer i Frederiksborg Amts Avis, skrev han en opdatering på Facebook, hvor han fortalte, at han også havde sendt en klage til borgmesteren.

Eksistensen af klagen kom som en overraskelse, fordi Hans Henrik Bærentsens klage var ikke udleveret i den aktindsigt, som Frederiksborg Amts Avis havde fået i klagesager over Skovgården.

Undgik de grimme ord Klagen skrev han i november måned, fortæller han i en telefonsamtale med Frederiksborg Amts Avis, hvor han også understreger, at han skrev klagen i en venlig tone uden brug af grimme ord.

Han fortæller også, hvordan han lå mange timer en nat, fordi han havde brug for hjælp til at komme på toilettet, men nødkaldeanlægget virkede tilsyneladende ikke. I klagen til borgmesteren beskriver han, hvordan han til sidst brugte sin mobiltelefon til at ringe til Skovgårdens hovednummer, hvor nattevagten heldigvis besvarede opkaldet. Så fik han hjælp.

Nu er der styr på kaldeanlægget, forlyder det. Men hygiejnen på toiletterne er stadig et problem, hvilket Anne-Marie Klitgaard har fortalt om i en artikel i Frederiksborg Amts Avis for to dage siden. Næsten hver dag var der problemer med afføring på toiletbrættet, og det var svært for personalet også at finde tid til at gøre løbende rent, fortalte hun. Det er en helt frisk beretning. Anne-Marie Klitgaard har lige været fem uger på Skovgården og kom ud for godt en uge siden.

Pas på medarbejderne En skriftlig klage fra juli måned i år beretter om de samme ting. En pårørende konstaterer efter 14 dages kendskab til Skovgården, at der i perioden ikke har været gjort rent på hverken værelset eller badeværelset.

Der er også gode ting at fortælle - at maden i cafeen er god, og at sygeplejersker og Sosu-assistenter gør et virkeligt godt arbejde.

Til slut er der et opråb i mailen, der er sendt til Ulla Hardy-Hansen (K) som viceborgmester og på det tidspunkt fungerende borgmester midt i ferieperioden:

»Hvis ikke man passer på, forsvinder de gode medarbejdere, og så står man virkelig med et problem. Det er dem, der holder sammen på det hele i øjeblikket.«

Med andre ord: Problemer med rengøringen har været et kendt problem siden november måned, hvor endnu en borger i en hidtil ukendt klage beskrev, hvordan der blev lagt brugte bleer med afføring i en toilettaske på en krog på badeværelset. Den klage fra den 8. november blev alene sendt til direktør Lina Thieden og centerchef Hans Bækvang, og klagen var i øvrigt også glippet i de klagesager, som Frederiksborg Amts Avis i første omgang fik aktindsigt i.

Sådan gør hospitalet På Nordsjællands Hospital er der også toiletter, som bliver delt af flere patienter. Frederiksborg Amts Avis har spurgt, hvor tit de bliver gjort rent.

Svaret er, at der gøres rent minimum to gange dagligt på de toiletter, der ligger i tilknytning til flersengsstuer. På toiletter som er offentlige tilgængelige ved for eksempel Akutafdelingen rengøres toiletterne minimum fire gange i døgnet. For samtlige toiletter på hospitalet gælder, at der foretages ekstra rengøring af det enkelte toilet efter behov.

Sagen i stikord Dagens artikler fortæller om to hidtil ukendte klager fra november måned, der blandt andet beskriver dårlige rengøringsforhold på rehabiliteringsafsnittet på Skovgården.

Det er interessant, fordi rengøringen af deletoiletterne stadig er et klagepunkt hos borgerne - senest beskrevet i en artikel i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

De 40 værelser på Skovgårdens rehabiliteringsafsnit har deletoiletter, hvilket i januar kom frem som et kritikpunkt fra borgere. Indretningen skyldes, at Fredensborg Kommune ser rehabiliteringsafsnittet som en mellemting mellem egen bolig med et toilet og et hospitalsophold, hvor patienter også deler toiletter.

På Nordsjællands Hospital rengøres deletoiletter mindst to gange dagligt og efter behov. På Skovgårdens rehabiliteringsafsnit sker det to gange om ugen og efter behov.

De mange klager over Skovgården indeholder ofte stor ros til det faste, kompetente personale, der knokler for at få tingene til at fungere.

Artiklerne i Frederiksborg Amts Avis har hele tiden haft fokus på det ledelsesmæssige og politiske ansvar for de mange klager over det, som skulle være kommunens nye stolthed: Pleje -og rehabiliteringscentret Skovgården.

Et andet emne er bygherrens, entreprenørens, arkitekternes og rådgivernes imødekommendhed over for at løse de fejl og mangler, som kommunen påpeger - en historie, der fortælles de kommende dage.

Til trods for de to oversete klager fra november, der ikke kom med i 1. runde af aktindsigten i klager over Skovgården, vil Frederiksborg Amts Avis gerne takke for smidig aktindsigt i sager om Skovgården.