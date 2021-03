Starttidspunktet klokken 6.00 giver Fredensborg Forsyning mulighed for at hente affald på tidspunkter, hvor det ikke generer morgentrafikken og skolebørnenes trafiksikkerhed, fortæller borgmesteren, der også oplyser, at indsamling af de mest larmende affaldsfraktioner skal ske efter 7.00. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester forklarer: Sjældent med tidlig støj

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) oplyser, at støjende affaldsindsamling under normale omstændigheder ikke hentes i boligområder mellem 06.00 og 07.00.

Kritikken af larmende og tidlig afhentning af affald er på vej ind i den fase, hvor der er to opfattelser af virkeligheden.

Berit Haut fra Nivå er bannerfører for en kritik, der går på, at tidlig afhentning af affald sker mange steder til stor gene for beboere, og hun stiller politikerne det enkle spørgsmål: Hvorfor ikke skrive ind i regulativet, at affald først på hentes i boligområder efter 07.00? Det spørgsmål formidler Frederiksborg Amts Avis videre i denne form:

- Det må være byrådet, der i sidste ende sætter en ramme for, hvornår der skal hentes affald fra de store fælles containere. Berit Haut og andre foreslår, at du og byrådskollegerne bare skriver ind, at det ikke må ske før 7.00. Hvorfor gør I ikke (bare) det?

Svaret kommer skriftligt, fordi borgmesteren bad om at få stillet spørgsmålet skriftligt for at kunne undersøge emnet og vende tilbage med et svar, da han ved, at emnet optager borgerne.