Borgmester får post i særligt videnscenter

Borgmester Thomas Lykke Pedersen bliver formand for det center, der skal samle og skabe den indsats, der virker i udsatte boligområder.

Fredensborg - 18. januar 2021

Hvordan skaber man et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter og lader det indgå i en boligsocial indsats Hvad er tryghed i boligområder? Hvorfor tog den et stort dyk i dele af Nivå i 2019, og hvad virker på den lange bane i boligområder, hvor der er - i perioder - er kriminalitet, tendenser til parallelsamfund og åbenlyst salg af stoffer?

Nu får borgmester Thomas Lykke Pedersen muligheden for at dele ud af al den viden, der er i Fredensborg Kommune efter årelange projekter og indsatser i kommunens boligområder.

Han får også chancen for at trække de bedste erfaringer med sig tilbage til Fredensborg Kommune, når han har været til møder i CFBU, Center for Boligsocial Udvikling, hvor han netop er udnævnt som ny formand af boligminister Kaare Dybvad Bek. Det fortælles med en pressemeddelelse fra ministeriet.

Forfatter og radiovært For de læsere, der ikke kender Center for Boligsocial Udvikling, er det et videnscenter, der indsamler og måler effekten af de nuværende indsatser og rådgiver beslutningstagere og praktikere om de indsatser, der virker.

- Jeg er utrolig glad for, at Thomas Lykke Pedersen har sagt ja til opgaven om at tilføre nye kræfter til CFBU og videreudvikle det gode arbejde, som centret og dets afgående bestyrelse har stået for i de seneste fire år«, udtaler boligminister Kaare Dybvad Bek i en pressemeddelelse.

Det er boligministeren, der indstiller halvdelen af de otte bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden og bestyrelsens to nye sagkyndige, hvor valget er faldet på hhv. forfatter og samfundsdebattør Geeti Amiri, der er under uddannelse til lærer, og forfatter og radiovært Ali Aminali, der har en baggrund som socialrådgiver.

Et skulderklap til byrådet Ny bestyrelsesformand for CFBU, Thomas Lykke Pedersen, glæder sig til opgaven:

- Jeg er meget glad for, at boligministeren viser mig denne tillid og ser frem til et godt samarbejde med centerets bestyrelse og medarbejdere. CFBU løfter en vigtig opgave med stor betydning for mange tusinde borgeres hverdag. Det er derfor mit håb, at jeg kan bidrage til centerets virke gennem min kommunale erfaring med vidt forskellige udfordringer og indsatser i udsatte boligområder.

- Jeg ser derfor også denne udnævnelse som et skulderklap til hele Fredensborg Byråd, som gennem mange år har arbejdet målrettet og seriøst med kommunens udsatte boligområder, udtaler Thomas Lykke Pedersen (S). CFBU holder til i Avedøre Stationsby, men er et landsdækkende videnscenter for ministerier, kommuner, boligsociale helhedsplaner og andre, som igangsætter eller driver boligsociale indsatser.

Og navnene er... Bestyrelsen består nu af Thomas Lykke Pedersen (formand), Geeti Amiri, forfatter, samfundsdebattør og lærerstuderende, Ali Aminali, forfatter, radiovært og socialrådgiver, Mikkel Sune Smith, afdelingschef i Transport- og Boligministeriet, Louise Buch Viftrup, leder af Boligsocialnet (indstillet af BL), Karoline Amalie Steen, kontorchef i Center for Klima og Erhverv (indstillet af KL), Leif Tøiberg, driftsstøttechef (indstillet af LBF) og Lotte Horsholt, kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (indstillet af BM).

