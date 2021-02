Konservative har i flere runder presset på for at få fjernet dækningsafgiften her under Coronaen. Forleden oplyste borgmester Thomas Lykke Pedersen, at det nu også er hans synspunkt fra 2022 - på baggrund af de mange henvendelser, som han får fra virksomheder, og det har sat gang i en debat. Arkivfoto

Borgmester: Ulovligt at fjerne afgift allerede i år

Et byråd kan ikke ændre skatteudskrivning i løbet af et budget- år, understreger borgmester Thomas Lykke Pedersen i sagen om dækningsafgiften. Konservativ spidskandidat har et modsvar.

Men det kan ikke være anderledes, oplyser borgmester Thomas Lykke Pedersen. Et byråd kan nemlig ikke hæve og sænke skatterne i løbet af et kalenderår.

Det er nu, at mange virksomheder taber penge. Først til næste år er dækningsafgiften væk, hvis der opstår politisk flertal for forslaget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her