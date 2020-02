Norfors er et selskab, hvis kerneopgave er at brænde affald af på den mest effektive måde, og den opgave løser Norfors effektivt, fastslår Thomas Lykke Pedersen, der afviser, at Norfors er grundlæggende sent ude med en grøn omstilling - herunder med tilbud om fossilfri varmesyning til nye boligområder som det planlagte i Nivå.

Borgmester: Svært at være klimagrøn, når man brænder affald

Jo, jo - Norfors har hørt om den grønne omstilling. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) tager kritikken fra Venstre med en vis sindsro, fordi Norfors er i gang med at kigge på mulighederne for mere bæredygtig energi.

Norfors kerneopgave er at brænde affald af på den mest effektive måde. Grøn omstilling er på vej, men det er helt naturligt, at Norfors ikke er med helt i front, forklarer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

