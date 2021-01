Står det til borgmester Thomas Lykke Pedersen skal den kommende svømmehal i Nivå opføres med et stålbassin. Arkivfoto.

Borgmester: Ny svømmehal i Nivå skal være med stålbassin

Thomas Lykke Pedersen er på jagt efter en entreprenør der har erfaring med at opføre svømmebassiner i stål. Ekspert bakker op

Fredensborg - 22. januar 2021 kl. 06:52 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Selv om opførelsen af en svømmehal i Nivå først skal vedtages i 2024, så er Fredensborg Kommune allerede gået på jagt efter en entreprenør med helt særlige kompetencer. For står det til borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) skal bassinnet i den kommende svømmehal ikke opføres i klinker, som man ellers har en lang tradition for at gøre i Danmark.

"Jeg mener, at vi skal opføre en svømmehal med et stålbassin. Det har vist sig at være langt mere holdbart og kræver meget mindre vedligeholdelse end et svømmebassin med klinker. Det viser erfaringerne fra de svømmehaller man har opført herhjemme," siger han og tilføjer:

"Der kan vi se, med de erfaringer, man har fra blandt andet Schweiz, at stålbassiner er langt mere holdbare og kræver meget mindre vedligeholdelse," siger han.

En stribe krav Sagen blev behandlet i Økonomiudvalget tidligere på ugen og skal behandles i byrådet på mandag og her har forvaltningen opstillet en række krav som de kommende entreprenører skal leve op til.

"Det skal ikke være sådan, at vi opfører en svømmehal og så er der problemer fra dag ét! Så jeg mener, at kravet til entreprenøren skal være, at det er én der har erfaring med at opføre svømmehaller med stålbassin," siger borgmesteren og understreger, at sagen først skal vedtages om fem år.

Mere holdbart Thomas Lykke Pedersen får dog opbakning fra Dansk Svømmebadteknisk Forening, hvor bestyrelsesmedlem, Klaus Rask Petersen, der også er driftschef i Niras mener, at kan være flere fordele ved at anlægge en svømmehal med et stålbassin.

"Et stålbassin er mere holdbart og kræver ikke så meget vedligeholdelse som et almindeligt bassin i klinker," siger han.

Om Fredensborg Kommune også kan spare penge ved at anlægge et stålbassin er Klaus Rask Petersen dog mere usikker på.

"Jeg ved ikke om det er billigere, men et stålbasssin kan forkorte byggeperioden, da det er hurtigere at anlægge," vurderer han.