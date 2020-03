Se billedserie Der vil gå lidt tid, inden Fredensborg Boghandel igen kommer til at se sådan ud - et mylder af mennesker. Men bøgerne er der, og de er til salg - her kommer personalet med seks anbefalinger. Foto: Kenn Thomsen

Flugt, kærlighed og mord: Borgernes boghandel anbefaler bøger til en karantænetid

Fredensborg - 24. marts 2020

Hvad skal vi læse? Jeanette, Heidi og Silke fra borgernes boghandel anbefaler børnebøger, krimier og skønlitterær bøger i en tid, hvor også Fredensborg Boghandel må kæmpe for at få kunder - og håndsprit.

Krisen kommer få måneder efter, at over 700 kunder købte et andelsbevis, der viser, at de er medejere af Fredensborg Boghandel.

I Fredensborg Boghandel har medarbejderne udvalgt nogle af de bøger, som de særligt kan anbefale - de har nemlig selv læst dem.

Der er to børnebøger, to skønlitterære værker og to krimier.

»Aldrig mere venner« af Puk Krogsøe "Det er en rigtig god bog for piger fra 10 år om venskab og hvad man gør, når bedsteveninden pludselig ikke længere vil være venner. For det er aldrig sjovt at stå alene tilbage".

Anbefalet af Silke fra Fredensborg Boghandel. Bogen koster 100 kroner.

»Den rustne verden - Flugten fra Danmark« af Adam O. "En god bog, de gør børn og unge klogere på miljø, klima og natur. Historien handler om 4 søskende, der på vej fra deres hjem i Grønland styrter ned med flyet i Danmark på vej til deres bedstefar i Sverige. Danmark er blevet en gigantisk losseplads - og børnene skal bruge al deres opfindsomhed for at komme frem til deres bedstefar, for de møder både venner og fjender på deres lange tur".

Anbefalet af Silke fra Fredensborg Boghandel. Bogen koster 200 kroner.

»Oplyst" af Tara Westover "En stærk erindringsroman om Taras opvækst i en mormonfamilie med en bipolar far. Farens sindslidelse betød, at familien levede meget isoleret og i en dysfunktionel familie. Det er historien om en udsædvanlig stærk kvinde, der trods en brors voldelige adfærd, fastholder kærligheden til familien og hendes ophavssted samtidig med at hun formår at finde din egen identitet. Den er gribende".

Anbefalet af Jeannette fra Fredensborg Boghandel. Bogen koster 199 kroner.

»Til min søster« af Dy Palmbeck "Det er jo vinderen af Politikens Litteraturpris 2020! Og det ikke uden grund. Dy Palmbeck har skrevet en medrivende roman om søstresolidaritet om at vokse op med brutalitet og galskab, finde solidariteten og moderskabet og ikke mindst at få sin stemme hørt. Den er fantastisk".

Anbefalet af Jeannette fra Fredensborg Boghandel.

»Fejltrin« af Maria Adolfsson "En super god krimi, der er det første bind til af den medrivende 'Doggerland-serie'! Jeg glæder mig til de næste bøger i serien, hvor den kvindelige kriminalassistent Karen på den fiktive, stormombruste og natursmukke øgruppe 'Doggerland' skal grave i øgruppens historie for at opklare det brutale kvindemord efter den årlige østersfestival."

Anbefalet af Heidi fra Fredensborg Boghandel. Bogen koster 200 kroner.

»H.C.Andersen Morderen« af Sane og Brian Wind-Hansen "En markaber mordsag udspiller sig i Odense med fundet af en død 10 årig pige opstillet i en morbid kopi af 'Den lille pige med svovlstikkerne'. Mordgåden løses af politiassistent Tom Kross sammen med eksperter i H.C. Andersens eventyr og en krisepsykolog. En hårrejsende krimi, der er svær at lægge fra sig. Og så er bogen anbefalet af mere end 9000 mofibo-brugere - så hermed en anbefaling fra de virtuelle bøger til den trykte".

Anbefalet af Heidi fra Fredensborg Boghandel.

Fredensborg Boghandel ligger på Jernbanegade i Fredensborg, og boghandelen bringer bøger ud i nærområdet. Den har åbent, men der er begrænsning på antallet af kunder i butikken samtidig og håndsprit ved indgangen.